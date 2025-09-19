Citește Horoscop săptămânal Berbec. Previziuni pentru perioada 20 – 26 septembrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Berbec.

Horoscop săptămânal Berbec – 20 – 26 septembrie 2025

Între 20 și 22 septembrie, evenimentele legate de locul de muncă și de salarizare vor evolua sub influența a doi factori astrali: Luna Nouă în Fecioară, care se va produce în seara zilei de 21 septembrie, pentru a doua oară în același semn zodiacal, și Eclipsa parțială de Soare asociată ei.

Se presupune că se vor petrece niște schimbări; unele dintre ele poate că s-au declanșat cu prilejul primei faze a Lunii Noi, din 23 august, iar acum, acel început va fi dus la bun sfârșit ori, poate că, ceea ce se va petrece pe 21 septembrie va putea fi identificat ca o tendință ce prevestea și pregătea respectivul eveniment în plan real (social, profesional, material).

Situația poate fi înțeleasă în același fel și pentru o chestiune de sănătate. Doar că, de astă dată, revenirea unui anume context de dezordine organică va trebui tratată cu mai multă seriozitate.

Între 22 septembrie, după ora 00:41′, și 24 septembrie, la prânz, relațiile parteneriale vor fi abordate într-un fel aparte pe fondul intrării, în acest sector, a Soarelui care, între 22 și septembrie și 23 octombrie, va induce o predispoziție pentru atenuarea conflictelor, „căderea la pace”, buna cooperare, ipostază în care va fi secondat, în chip profitabil, de către Mercur până pe 6 octombrie.

Între 24 septembrie, după ora 12:01′, și 26 septembrie, nemulțumiri, stres, ipostaze conflictuale, situații incorecte în care nativii s-ar putea afla pe fondul demersurilor lor de a revendica în justiție sau a negocia drepturile lor asupra a ceea ce li se cuvinte de drept: bani, bunuri, moșteniri, avantaje, susținere financiară sau socio-profesională, multe dintre ele declanșate sau agravate și complicate în urma întrării planetei Marte, pe 22 septembrie, în zodia Scorpionului care, până pe 4 noiembrie, va crea situații abuzive în relațiile financiare sau patrimoniale ale nativilor alimentând riscul ca Berbecii să fie păcăliți.

