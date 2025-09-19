Horoscop Urania săptămânal. Aflați care sunt previziunile astrale pentru săptămâna 20 – 26 septembrie 2025 și previziuni detaliate pentru fiecare zodie.

În fiecare vineri, Urania îți spune de ce trebuie să te ferești în săptămâna care urmează, ce probleme medicale pot să apară și ce șanse ai să te îmbogățești.

Horoscop săptămânal Berbec – 20 – 26 septembrie 2025

Zodia Berbec. Luna Nouă în Fecioară, care se va produce în seara zilei de 21 septembrie, pentru a doua oară în același semn zodiacal, și Eclipsa parțială de Soare asociată ei. Citește tot Horoscop săptămânal Berbec – 20 – 26 septembrie 2025.

Horoscop săptămânal Taur – 20 – 26 septembrie 2025

Zodia Taur. Taurii vor resimți o „neregulă” în viața lor afectivă: discrepanțe în comunicare, indiferență și vor simți nevoia de a înțelege corect despre ce este vorba și care este natura relației înseși. Citește tot Horoscop săptămânal Taur – 20 – 26 septembrie 2025.

Horoscop săptămânal Gemeni – 20 – 26 septembrie 2025

Zodia Gemeni. În sectorul vieții de familie și al relațiilor cu rudele apropiate s-ar putea așterne normalitatea și interesul pentru realitățile materiale sau beneficiile vieții casnice. Citește tot Horoscop săptămânal Gemeni – 20 – 26 septembrie 2025.

Horoscop săptămânal Rac – 20 – 26 septembrie 2025

Zodia Rac. Marte va intra în zodia Scorpionului și își va revărsa influența în sectorul vieții afective, al relațiilor sentimentale sau al relațiilor părinților – Rac cu copiii lor. Citește tot Horoscop săptămânal Rac – 20 – 26 septembrie 2025.

Horoscop săptămânal Leu – 20 – 26 septembrie 2025

Zodia Leu. Pentru unii s-ar putea pune problema schimbării atitudinii: o (mai) bună administrare a banilor dar și a propriilor resurse umane și profesionale, capacitatea de a face economie. Citește tot Horoscop săptămânal Leu – 20 – 26 septembrie 2025.

Horoscop săptămânal Fecioară – 20 – 26 septembrie 2025

Zodia Fecioară. Mecanismele financiare se vor pune în alți termeni decât până acum, ca rezultat al intrării Soarelui, în zodia Balanței; influența lui pozitivă, constructivă va dura mult. Citește tot Horoscop săptămânal Fecioară – 20 – 26 septembrie 2025.

Horoscop săptămânal Balanță – 20 – 26 septembrie 2025

Zodia Balanță. Sănătatea va fi influențată de Luna Nouă în Fecioară, din 21 septembrie, care se va produce, pentru a doua oară în acest semn zodiacal, în acest an, în asociere cu o Eclipsă de Soare. Citește tot Horoscop săptămânal Balanță – 20 – 26 septembrie 2025.

Horoscop săptămânal Scorpion – 20 – 26 septembrie 2025

Zodia Scorpion. Relațiile personale vor fi puse la încercare de ecoul și de efectul imediat ori pe termen mediu al Lunii Noi în Fecioară însoțită și de o Eclipsă parțială de Soare. Citește tot Horoscop săptămânal Scorpion – 20 – 26 septembrie 2025.

Horoscop săptămânal Săgetător – 20 – 26 septembrie 2025

Zodia Săgetător. Săgetătorii vor fi obligați să urmeze un program de viață și activități profesionale sau publice pentru a ține pasul cu cadența unor evenimente care se vor succeda rapid. Citește tot Horoscop săptămânal Săgetător – 20 – 26 septembrie 2025.

Horoscop săptămânal Capricorn – 20 – 26 septembrie 2025

Zodia Capricorn. Perioada care va urma va fi una pozitivă dacă ne gândim la efectul de susținere și de consolidare a vieții profesionale și a carierei de către Soare. Citește tot Horoscop săptămânal Capricorn – 20 – 26 septembrie 2025.

Horoscop săptămânal Vărsător – 20 – 26 septembrie 2025

Zodia Vărsător. Posibil eveniment legat de o chestiune financiară sau patrimonială în a cărei rezolvare intervin terțe persoane direct interesate sau instituții. Citește tot Horoscop săptămânal Vărsător – 20 – 26 septembrie 2025.

Horoscop săptămânal Pești – 20 – 26 septembrie 2025

Zodia Pești. Nativii vor fi obligați să ia în calcul, cu obiectivitate și pragmatism, un contract, o colaborare, o asociere, o negociere, un litigiu sau o relație personală în criză. Citește tot Horoscop săptămânal Pești – 20 – 26 septembrie 2025.

