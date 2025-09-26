Citește Horoscop săptămânal Berbec. Previziuni pentru perioada 27 septembrie – 3 octombrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Berbec.

Horoscop săptămânal Berbec – 27 septembrie – 3 octombrie 2025

Între 27 și 29 septembrie la prânz, interes pentru informațiile venite într-un context oficial sau de la instituțiile solicitate să le dea nativilor explicații și indicații ori rezoluții, decizii și aprobări în vederea completării unui dosar sau a depunerii unor documente (documentații) necesare în desfășurarea unui proces de învățământ.

O altă ipostază de luat în calcul ar fi demersurile necesare pentru plecarea din țară în vederea continuării sau aprofundării studiilor.

În toate situațiile însă, e bine să se țină cont de nivelul mai puțin sigur al unor informații enunțate cu prea multă ușurință, fără a fi actualizate sau puse în concordanță cu un anume text de lege, de unde și ipoteza unor erori și nevoia ca nativii să fie circumspecți și să verifice tot ceea ce vine spre ei ca informație, indicație sau chiar ca o condiție fermă pentru a ajunge să pună în practică o dorință din categoria celor invocate.

Între 29 septembrie, după ora 12:55′, și 1 octombrie seara, stări de spirit contradictorii, tulburate de chestiunile profesionale curente sau de ipostazele publice și de contextul oficial în care nativii s-ar putea afla în această perioadă, care să-i facă să constate că nu se pot baza pe unii colaboratori, că unii dinte cei alături de care își desfășoară activitatea nu sunt competenți, drept care greul misiuni și al succesului va cădea în responsabilitatea lor, de unde și o nemulțumire ori chiar o alarmă, mai ales dacă termenele acelor activități se apropie vertiginos.

Între 1 octombrie, după ora 22:52′, și 3 octombrie, relațiile de prietenie pot oferi surprize; relația cu un apropiat ar putea să se deterioreze dacă acela dă dovadă de neseriozitate sau abordează un proiect de interes comun în mod incorect, egoist, fără conștiința datoriei ori fără asumarea vreunei responsabilități. Prudență față de sfaturile și îndemnurile unor parteneri pe 3 octombrie.

