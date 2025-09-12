Citește Horoscop săptămânal Capricorn. Previziuni pentru perioada 13 – 19 septembrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Capricorn.

Horoscop săptămânal Capricorn – 13 – 19 septembrie 2025

Între 13 și 15 septembrie, activitățile profesionale se vor concentra, prin discuții, ședințe, consultări și inițiative, în jurul contractelor, al salarizării sau al măsurilor organizatorice care nu convin și nu repară vreo neregulă anterioară, dar care, cu siguranță, le vor complica existența Capricornilor.

Între 15 septembrie, după ora 3:30′, și dimineața zilei de 17 septembrie, relațiile parteneriale vor evolua cu grijă pentru a nu încălca niște reguli de conviețuire, cooperare sau comunicare, dar care nu vor fi expansive și nici pline de inițiativă, prudența și măsura punându-și amprenta pe conduita părților implicate. Între 17 septembrie, după ora 8:20′, și 19 septembrie după-amiază, context astral favorabil rezolvării sau încheierii convenabile, avantajoase a unui demers referitor la bani, bunuri și avantaje materiale.

Chiar și o simplă discuție sau acordul pentru o anumită soluție (propunere) poate da semnalul încheierii unor dispute mai vechi. Pe 18 septembrie, Mercur va intra în zodia Balanței și, până pe 6 octombrie, va tranzita sectorul carierei, fiind un factor astral favorabil exprimării nativilor în fața unui public.

Între 18 și 19 septembrie, planeta va face o conjuncție cu Soarele, opoziții cu Saturn și Neptun și un Trigon Regal cu Pluton și Uranus, ceea ce îi va conferi o versatilitate greu de estimat din cauza rapidității cu care aceste aspecte se vor produce în sectoarele tranzitate: casa a II-a a banilor câștigați prin efort personal, a VI-a a muncii și a X-a a activităților socioprofesionale.

Din 19 septembrie, după ora 15:23′, evoluție favorabilă preocupărilor legate de învățătură, abordării unor instituții din țară sau din străinătate care le pot permite nativilor ridicarea nivelului de pregătire profesională grație, mai ales, planetei Venus, care, în calitate de Mic Benefic și Protector, va străbate acest sector între 19 septembrie și 13 octombrie.

