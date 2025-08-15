Citește Horoscop săptămânal Capricorn. Previziuni pentru perioada 16 – 22 august 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Capricorn.

Horoscop săptămânal Capricorn – 16 – 22 august 2025

În ziua de 16 august, nevoie de calm, tihnă și echilibru emoțional în relația cu un partener sufletesc sau în relația părinților Capricorn cu copiii lor.

Între 16 august, după ora 19:01′, și seara zilei de 18 august, evenimente cu aer de surpriză, ciudate sau ambigui, ce trebuie înțelese corect înainte de a se trece la acțiuni în planul condițiilor contractuale și al relațiilor de muncă. Surpriză mai puțin plăcută pe relația muncă/bani, care, provocând numeroase schimbări, ar putea da peste cap un cadru de activitate, un sistem de salarizare, o responsabilitate profesională.

Între 18 august, după ora 22:05′, și începutul zilei de 21 august, relațiile parteneriale vor fi influențate de planetele Venus și Jupiter, care patronează acțiunile oneste și succesul; acțiunea lor va continua până pe 25 august, când Venus va părăsi zodia Racului, rămânând ca Jupiter să-și exercite puterea de a-i proteja pe nativi până în iunie 2026.

Între 21 august, după ora 2:05′, și 22 august, posibilă situație „fierbinte” în plan financiar, patrimonial: fie o situație nouă va pune problema administrării unor bani și bunuri ce cad în responsabilitatea unui nativ ca o consecință a unor acte (donații, înțelegeri), fie se vor adresa pentru rezolvarea unor succesiuni, partaje, acte de vânzare-cumpărare unui notariat sau instanței. Moment semnificativ în evoluția unor conflicte mai vechi pentru bani și bunuri sau eveniment brusc ce schimbă datele problemei.

Pe 22 august, Soarele va intra în zodia Fecioarei și, până pe 22 septembrie, va tranzita sectorul studiilor înalte, al eforturilor de a pune în practică proiecte profesionale importante sau planuri de viață majore. Soarele le va insufla nativilor metodă, bună administrare a forțelor personale mentale sau creative, spirit organizatoric și luciditate în evaluarea calităților și defectelor personale sau în analiza potențialului unui demers.

