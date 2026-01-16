Citește Horoscop săptămânal Capricorn. Previziuni pentru perioada 17 – 23 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Capricorn.

Horoscop săptămânal Capricorn – 17 – 23 ianuarie 2026

Între 17 și începutul zilei de 19 ianuarie, planetele în tranzit prin Capricorn vor face, până pe 21 ianuarie, mai multe trigoane cu Uranus aflat în tranzit prin sectorul vieții afective dar și al creativității, sugerându-ne posibile tulburări relaționale între nativi și cei dragi lui sau între ei, în postură de părinti, și copiii lor.

Unele relații s-ar putea deteriora semnificativ, pe fond, fiind vorba de un capăt de drum, Uranus urmând să părăsească peste niște săptămâni casa a V-a a emoțiilor și sentimentelor acestor nativi. Un vârf de suprasarcină s-ar putea înregistra în jurul datei de 18 ianuarie, când se va produce Luna Nouă în Capricorn, care va concentra aceste energii astrale și care i-ar putea motiva pe nativi să ia o decizie.

În ziua de 17 ianuarie, planeta Venus va intra în zodia Vărsătorului și, până pe10 februarie, va putea genera situații favorabile din punct de vedere financiar („noroc la bani”) sau va genera ipostaze care să le permită nativilor să rezolve mai simplu o plată, o cheltuială ori să obțină un venit cuvenit (recuperarea unei datorii).

Între 19 ianuarie, după ora 00:18′, și dimineața zilei de 21 ianuarie, surprizele legate de regimul banilor (salarizare) vor apărea, din 20 ianuarie, când Soarele, alături de Mercur, va intra în zodia Vărsătorului și, până pe 18 februarie, cât el va tranzita acest sector și va permite discuții, propuneri sau decizii ce pot aduce un nou regim muncă/plată. Între 21 ianuarie, după ora 08:50′, și după-amiaza zilei de 23 ianuarie, cele două case ale comunicării vor funcționa normal, fără stres și conflicte.

Pe 23 ianuarie, Marte va intra în zodia Vărsătorului și, până pe 2 martie, va constitui un factor provocator, dinamic, mobilizându-i și pe cei temători sau comozi să treacă la acțiune în beneficiul personal. Din 23 ianuarie, după ora 15:26′, motive de enervare cotidiană, furnizate de modul de viață casnic.

