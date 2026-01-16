Horoscop Urania săptămânal. Aflați care sunt previziunile astrale pentru săptămâna 17 – 23 ianuarie 2026 și previziuni detaliate pentru fiecare zodie.

În fiecare vineri, Urania îți spune de ce trebuie să te ferești în săptămâna care urmează, ce probleme medicale pot să apară și ce șanse ai să te îmbogățești.

Horoscop săptămânal Berbec – 17 – 23 ianuarie 2026

Zodia Berbec. Luna va traversa zodia Berbecului și le va da celor care aparțin acestui semn vitalitate, energie, curaj, tenacitate și motivații puternice. Nota generală a întregii săptămâni o vor da surprizele în relațiile cu cei apropiați. Citește tot Horoscop săptămânal Berbec – 17 – 23 ianuarie 2026.

Horoscop săptămânal Taur – 17 – 23 ianuarie 2026

Zodia Taur. Soarele și Mercur vor intra în Vărsător, dându-le nativilor un plus de imaginație sau de intuiție necesară în situațiile delicate ori în reacțiile și răspunsurile la niște provocări. Citește tot Horoscop săptămânal Taur – 17 – 23 ianuarie 2026.

Horoscop săptămânal Gemeni – 17 – 23 ianuarie 2026

Zodia Gemeni. Planeta Venus va intra în zodia Vărsătorului și le va insufla Gemenilor idei, nume, spirit novator, dorință, dar și putința de a găsi căi pentru a depăși o situație a cărei rezolvare nu depinde numai de ei. Citește tot Horoscop săptămânal Gemeni – 17 – 23 ianuarie 2026.

Horoscop săptămânal Rac – 17 – 23 ianuarie 2026

Zodia Rac. Preocupări intense, concentrare sau chiar eliminare a tuturor problemelor care le-ar abate atenția nativilor de la o chestiune partenerială (relația în sine, ceartă, divorț, partaj, ieșire din indiviziune, semnarea unui contract, negociere). Citește tot Horoscop săptămânal Rac – 17 – 23 ianuarie 2026.

Horoscop săptămânal Leu – 17 – 23 ianuarie 2026

Zodia Leu. Marte va intra în zodia Vărsătorului și va imprima un dinamism relațiilor parteneriale. Leii vor fi niște parteneri exigenți, dar corecți și preocupați de construcția unei relații, nu de stricarea ei. Citește tot Horoscop săptămânal Leu – 17 – 23 ianuarie 2026.

Horoscop săptămânal Fecioară – 17 – 23 ianuarie 2026

Zodia Fecioară. Poate pentru unii va veni acum momentul explicațiilor necesare peste care nu vor putea trece. Vor formula observații, vor pune întrebări, vor asculta răspunsurile și vor încerca să tragă o concluzie logică. Citește tot Horoscop săptămânal Fecioară – 17 – 23 ianuarie 2026.

Horoscop săptămânal Balanță – 17 – 23 ianuarie 2026

Zodia Balanță. Venus va intra în zodia Vărsătorului și va oferi tot felul de motive de surpriză, de bucurie, de noutate în planul vieții afective. În mod normal, nativii ar trebui să se bucure de apariția lor și să nu le ignore cu resemnare. Citește tot Horoscop săptămânal Balanță – 17 – 23 ianuarie 2026.

Horoscop săptămânal Scorpion – 17 – 23 ianuarie 2026

Zodia Scorpion. Marte va intra în zodia Vărsătorului și va acționa în sectorul vieții de familie de care vorbeam, atrăgând sau permițând evenimente neprevăzute, schimbări, uneori, forțate sau viziuni și atitudini noi. Citește tot Horoscop săptămânal Scorpion – 17 – 23 ianuarie 2026.

Horoscop săptămânal Săgetător – 17 – 23 ianuarie 2026

Zodia Săgetător. Tot felul de probleme care mai de care mai importante, mai urgente dar și mai greu de soluționat; tracasări financiare al căror vârf de solicitare și dezordine se va înregistra când se va produce Luna Nouă în Capricorn. Citește tot Horoscop săptămânal Săgetător – 17 – 23 ianuarie 2026.

Horoscop săptămânal Capricorn – 17 – 23 ianuarie 2026

Zodia Capricorn. Planetele în tranzit prin Capricorn vor face mai multe trigoane cu Uranus aflat în tranzit prin sectorul vieții afective dar și al creativității, sugerându-ne posibile tulburări relaționale între nativi și cei dragi lui. Citește tot Horoscop săptămânal Capricorn – 17 – 23 ianuarie 2026.

Horoscop săptămânal Vărsător – 17 – 23 ianuarie 2026

Zodia Vărsător. Marte va intra în zodia Vărsătorului și va crea tot felul de situații speciale care îl vor pune pe fiecare să se apere ori să-și susțină cauza; va fi nevoie de combativitate, poate chiar și de vehemență. Citește tot Horoscop săptămânal Vărsător – 17 – 23 ianuarie 2026.

Horoscop săptămânal Pești – 17 – 23 ianuarie 2026

Zodia Pești. Rrelațiile cu prietenii vor fi complicate, tensionate, chiar dacă, pe fond, Peștii, nevrând să-și strice echilibrul interior, se vor abține să formuleze observații care știu că ar deranja și ar stârni riposte. Citește tot Horoscop săptămânal Pești – 17 – 23 ianuarie 2026.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE