Horoscop săptămânal Capricorn – 20 – 26 septembrie 2025

Între 20 și 22 septembrie, impactul Lunii Noi în Fecioară, din 21 septembrie, care se va produce, în acest an, pentru a doua oară, în același semn zodiacal, asociată cu o Eclipsă parțială de Soare, se va îndrepta spre idealuri, speranțe, atașamente, crezuri, convingeri, proiecte mari de viață, educație superioară.

Capricornii își vor analiza dorințele și, în conformitate cu oportunitățile momentului sau cu noile condiții de viață personală și profesională, vor încerca să ajungă la un numitor comun, ajutați de planeta Venus să nu comită excese, să rămână lucizi, pragmatici și echilibrați.

Între 22 septembrie, după ora 00:41′, și 24 septembrie, la prânz, momente speciale pentru cei care au o carieră ce presupune o viață publică, o vizibilitate în mediile profesionale ori care au funcții și demnități și se află în atenția opiniei publice.

Perioada care va urma va fi una pozitivă dacă ne gândim la efectul de susținere și de consolidare a vieții profesionale și a carierei de către Soare care, în ziua de 22 septembrie, va intra în casa a X-a a puterii și a succesului, și le va fi de folos tuturor, indiferent de vârstă, până pe 23 octombrie. Atenție la o ipostază delicată sau la o decizie ce presupune asumarea unui „sacrificiu” între 22 și 23 septembrie. Nativii ar trebui să țină cont și de faptul că, în același răstimp, Pluton, Uanus și Soarele vor alcătui un Trigon regal care va implica banii, munca și funcția.

Între 24 septembrie, după ora 12:01′, și 26 septembrie, una sau mai multe relații de prietenie le pot crea probleme nativilor iar contextul delicat și nemulțumitor va continua până pe 4 noiembrie, pe fondul intrării planetei Marte, în Scorpion, în ziua de 22 septembrie. Astfel că, în următoarele șase săptămâni, nu se vor produce împăcări sau consolidări ale unei relații ci, dimpotrivă, șubrezirea unei amiciții, neîncredea, conflictele mocnite și provocările.

