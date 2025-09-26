Citește Horoscop săptămânal Capricorn. Previziuni pentru perioada 27 septembrie – 3 octombrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Capricorn.

Horoscop săptămânal Capricorn – 27 septembrie – 3 octombrie 2025

Între 27 și 29 septembrie la prânz, stare de sănătate în parametri normali, cu fluctuații la nivel energetic (oboseală fizică, psihică, pe fondul unor excese, antrenamente intense, care solicită articulațiile și musculatura aparatului locomotor, muncă epuizantă).

Între 29 septembrie, după ora 12:55′, și 1 octombrie seara, temperare a entuziasmului față de o idee sau încrederea într-o soluție ori speranța într-un demers; nu o dată, nativii vor deveni sceptici, gata-gata să dea înapoi și să renunțe la un plan de viață sau la strategia abordării unei teme ce persistă de mult timp în viața lor fără să fi făcut vreun progres pe calea rezolvării ei; posibil abandon interior pe principiul „fie ce-o fi”, „cum o vrea Dumnezeu”.

Între 1 octombrie, după ora 22:52′, și 3 octombrie, mici surprize financiare; zvonuri, speculații, comentarii, informații cu privire la viitorul lor salarial. Până la oficializarea lor, Capricornii este bine să nu ia decizii doar din dorința de a se proteja financiar.

Capricornii vor trebui să aibă răbdare, chiar dacă aceste premise se vor adeveri și vor fi puse în aplicare (Pluton/Uranus pe direcția bani/muncă), pentru că unele măsuri, prea drastice, nejustificate sau inaplicabile în conformitate cu principiile juridice și legale, ar putea fi revizuite, retrase (anulate) ori substanțial modificate. Posibilă divergență de opinie sau dialog incomod în plan profesional sau într-un cadru oficial (ședință, întrunire) la care nativii nu se vor prezenta în cea mai bună formă (slabă capacitate de argumentare a unui gest, motivare precară a unei decizii), în contextul exercitării meseriei sau a unei funcții.

Afirmații neinspirate în preajma zilei de 3 octombrie. Stres relațional născut în urma alegerii unor limite de înțelegere sau de toleranță (Trigon între maleficii Saturn, Marte, Lună Neagră) în casele comunicării, parteneriatului și prieteniei.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

