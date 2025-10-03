Citește Horoscop săptămânal Capricorn. Previziuni pentru perioada 4 – 10 octombrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Capricorn.

Horoscop săptămânal Capricorn – 4 – 10 octombrie 2025

Între 4 și 6 octombrie, multă ambiguitate în cele două case ale comunicării; nativii vor avea senzația că nu se pot baza pe nimeni și pe nimic pentru totul li se va părea neconvingător, contrafăcut, subiectiv, confecționat anume pentru a susține un punct de vedere șubred.

Mai complicată s-ar putea dovedi această incertitudine în cazul celor care trebuie să aleagă între o formă sau alta de învățământ,și care nu pot risca să piardă termenul de înscriere sau de depunere a dosarului și nici la întâmplare nu pot să acționeze.

Evenimentele care se vor petrece între 6 octombrie, după ora 07:08′, și 8 octombrie, vor purta amprenta Lunii Pline în Berbec, din 7 octombrie, care va privi sectorul casei, al treburilor gospodărești, al administrării patrimoniului sau al bunurilor comune (cu părinții, bunicii, frații), precum și relațiile de familie. Va fi un zbucium uman, vor fi niște răbufniri, vor fi niște „ieșiri” mai temperamentale care îi vor obliga pe nativi să reacționeze cu mai multă sau mai puțină stăpânire de sine.

Pe 6 octombrie, Mercur va intra în zodia Scorpionului și, până pe 12 decembrie, va solicita sectorul relațiilor de prietenie. Susținut de maleficii Marte și Luna Neagră, el poate complica lucrurile, nu pentru două-trei zile, ci pentru mai multe săptămâni, de-acum încolo. Capricornii vor descoperi la unele persoane apropiate trăsături de caracter care nu erau vizibile sau deranjante (tendința de a manipula, egoism, interese ascunse, trunchieri ale adevărului, nesinceritate).

Între 8 octombrie, după ora 08:13′, și 10 octombrie, dimineața, nativii vor simți nevoia să stea „deoparte” și să mediteze pe tema evoluției unei relații de prietenie, de simpatie sau de dragoste. Din 10 octombrie, după ora 08:12′, noutăți privitoare la regimul muncii; mici schimbări fiscale/financiare; noutăți; vești cu privire la o chestiune de sănătate (rezultat al unor analize).

