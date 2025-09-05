Citește Horoscop săptămânal Capricorn. Previziuni pentru perioada 6 – 12 septembrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Capricorn.

Horoscop săptămânal Capricorn – 6 – 12 septembrie 2025

În ziua de 6 septembrie, Pluton și Uranus, la 1° Vărsător/1° Gemeni, plasați pe relația muncă și bani, pot schimba, destructura sau modifica o relație de serviciu, un contract sau un statut profesional, nemulțumindu-i pe unii sau chiar obligându-i pe alții să ia în calcul schimbări majore (să-și dea demisia, să-și schimbe plasamentul profesional, să-și regândească modul de viață, să-și analizeze capacitatea de a face bani și mai ales de a-i cheltui).

Între 6 septembrie, după ora 18:55′, și 8 septembrie seara, cele două case ale comunicării, ale învățăturii și ale călătoriilor se vor afla sub influența puternică a Lunii Pline în Pești, din ziua de 7 septembrie, asociată cu o eclipsă totală de Lună.

Plasată în casa a III-a a comunicării curente, a întâlnirilor obișnuite și a dialogurilor, ea le va da un sprijin remarcabil nativilor (formă mentală deosebită) care vor participa la ședințe și consfătuiri sau la examene.

Între 8 septembrie, după ora 21:37′, și 10 septembrie, disfuncții în relațiile cu părinții sau cu rudele: neînțelegeri mai vechi, viziuni diferite asupra nevoii de a valorifica un bun patrimonial, dar și ambiții, vanități, mândrii, nemulțumiri mai vechi, orgoliul de a avea dreptate, de a dicta, de a fi ascultați. Casa a X-a a relațiilor socioprofesionale poate fi trăită mai intens pe fondul unor excese, confruntări sau radicalizării unor conflicte și interese.

Între 10 septembrie, după ora 21:37′ și 12 septembrie, sentimente bune, blânde, calme; nevoie de liniște interioară, dar și nemulțumire și iritare în planul relațiilor de prietenie, unde o persoană s-ar putea comporta nedemn, având o inițiativă nefericită care să-i aducă un prejudiciu de imagine Capricornului, iar acesta, chiar dacă se va abține și nu va declanșa un conflict, nu va cere explicații și nu va rupe relația, va fi profund dezamăgit și lămurit de calitatea umană a aceluia.

