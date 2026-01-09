Citește Horoscop săptămânal Fecioară. Previziuni pentru perioada 10 – 16 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Fecioară.

Horoscop săptămânal Fecioară – 10 – 16 ianuarie 2026

Între 10 și 11 ianuarie la prânz, evoluție normală a chestiunilor bănești curente. În unele cazuri, o situație specială, provenind de la un eveniment din viața copiilor unora dintre Fecioare, le poate impune o cheltuială neprevăzută sau majoră prin cuantumul ei, punându-i pe nativi în situația de a face eforturi pentru a găsi o soluție.

Între 11 ianuarie, după ora 12:56′, și începutul zilei de 14 ianuarie, comunicare dificilă din cauza nativilor care vor fi reticenți la unele informații asupra cărora nu dețin controlul ori asupra cărora nu se pot pronunța; nedumeriri, neîncredere, respingere a unor argumente, dar și informații care vor fi îndreptate spre Fecioare din dorința ascunsă a unora de a le manipula sau convinge cu false știri și explicații.

Între 14 ianuarie, după ora 1:34′, și 16 ianuarie după prânz, posibilă atmosferă încărcată, plină de reproșuri și acuzații rostite sau doar sugerate aluziv de către unul sau mai mulți membri din familia din care provin la adresa lor, situație pe care cei născuți în Fecioară o vor gestiona, deocamdată, prin tăcere și așteptare. Din 16 ianuarie, după ora 13:47′, încărcătură planetară importantă în sectorul relațiilor sentimentale care îi poate face pe unii, în funcție și de vârstă sau de educație, să riposteze dur sau vehement, nativii neezitând să pună relația lor cu o persoană dragă sub ipoteza unei rupturi definitive.

Contextul nu se va epuiza odată cu ultima zi a răstimpului analizat de noi, pentru că pe 18 ianuarie, în sectorul casei a V-a a relațiilor afective, al emoțiilor și al creativității, se va produce Luna Nouă în Capricorn, ceea ce va constitui apogeul acestui context astral stringent.

Atenție în cazul artiștilor și al creatorilor de toate genurile care vor trebui să ia o decizie importantă în planul activității, pentru că asupra lor va funcționa un concurs de împrejurări plin de constrângeri. Nu renunțați totuși la proiect.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE