Citește Horoscop săptămânal Fecioară. Previziuni pentru perioada 13 – 19 septembrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Fecioară.

Horoscop săptămânal Fecioară – 13 – 19 septembrie 2025

Între 13 și 15 septembrie, nativii s-ar putea afla în ipostaze publice (interviuri, manifestări colective, ședințe, întruniri) în care se vor dezbate idei curajoase sau se vor aborda teme delicate pe care unii le vor ocoli pentru a-și proteja imaginea; Fecioarele însă, cu metodă, măsură și onestitate, vor spune ceea ce au sau ceea ce trebuie spus fără să creeze vâlvă în jurul prestației lor.

Între 15 septembrie, după ora 3:30′, și dimineața zilei de 17 septembrie, posibilă intervenție a unui apropiat, care va „netezi” drumul unui nativ într-o direcție personală sau profesională.

Între 17 septembrie, după ora 8:20′, și 19 septembrie după-amiază, motivații puternice care pot fi alimentate de nevoia de a se afirma sau de a lua o atitudine fermă într-o chestiune de onoare, de principiu sau de imagine. Pe 18 septembrie, Mercur va intra în zodia Balanței și, până pe 6 octombrie, va patrona fluxul de informații legate de evoluția unei situații financiare și le va permite nativilor să poarte discuții echilibrate pe marginea unui contract.

În perioada 18/19 septembrie, această planetă va face, în numai douăzeci și patru de ore, o conjuncție cu Soarele, opoziții cu Saturn și Neptun și un Trigon Regal cu Pluton și Uranus, ceea ce îi va conferi o versatilitate greu de estimat din cauza rapidității cu care aceste aspecte se vor produce și care, chiar dacă nu vor reuși să determine schimbări majore, vor provoca un „deranj astral”, pentru că Mercur va prelua influența celor două planete de destin și le va risipi în sectoarele tranzitate: bani, muncă, profesie sau carieră, alimentând situațiile menite să zdruncine ordinea lucrurilor.

Din 19 septembrie, după ora 15:23′, Luna va tranzita casa I a personalității Fecioarelor și, alături de planeta Venus, care va intra în zodia Fecioarei, pe 19 septembrie, va crea un context favorabil rezolvărilor personale curente până pe 13 octombrie.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

