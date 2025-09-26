Citește Horoscop săptămânal Fecioară. Previziuni pentru perioada 27 septembrie – 3 octombrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Fecioară.

Horoscop săptămânal Fecioară – 27 septembrie – 3 octombrie 2025

Între 27 și 29 septembrie la prânz, efort de a (re)stabili o anumită ordine în viața de familie, în gospodărie sau în relațiile nativilor cu instituțiile statului din perspectiva unei bune administrări a patrimoniului locativ sau funciar.

Premisele astrale sunt divergente și uneori, Fecioarele s-ar putea confrunta cu situații inconvenabile: întârzieri, încurcături, neînțelegerea corectă a unei cauze, decizii superficiale, eronate sau cu vicii de formă care impun refacerea unui traseu juridic.

Între 29 septembrie, după ora 12:55′, și 1 octombrie seara, relațiile personale nu sunt entuziasmante, dar nici nu vor naște tensiuni între nativi și cei dragi lor. Poate o mai mare indiferență arătată chestiunilor sufletești, o distanțare de factorii emoționali și o mai redusă capacitate de a-și exprima sentimentele.

Între 1 octombrie, după ora 22:52′, și 3 octombrie, posibile surprize la locul de muncă sau informații privitoare la viitorul instituției în care își desfășoară activitatea care vor stârni neliniștea interioară referitoare la statutul lor profesional sau la venitul salarial. Planetele din casa a II-a a veniturilor câștigate prin efort personal sugerează tact, diplomație și răbdare până la confirmarea acestor zvonuri sau ipoteze cvasi-oficiale. Stres, neliniște și solicitare a sistemului nervos central și periferic care pot fi controlate printr-un regim de viață supravegheat și prin medicație.

Ziua de 3 octombrie poate avea, pentru unii, un ecou special prin conjuncția planetei Venus, în tranzit prin casa I a personalității nativilor, cu Nodul Sud al Lunii („Pedeapsa în viață”), care va accentua neajunsurile unei relații parteneriale sau un blocaj relațional. Se va menține, întreaga săptămână, regimul astral opus oricărui dialog productiv, plăcut sau onest; observații nedelicate, reproșuri, impolitețe sau ostilitate nejustificată din partea interlocutorului.

