Citește Horoscop săptămânal Fecioară. Previziuni pentru perioada 4 – 10 octombrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Fecioară.

Horoscop săptămânal Fecioară – 4 – 10 octombrie 2025

Între 4 și 6 octombrie, moment special pentru evoluția relațiilor parteneriale pe fondul opoziției Saturn/Venus (casa I/casa a VII-a), ceea ce nu va ușura discuțiile aplicate pe o temă precisă, negocierile, medierile sau preliminariile unor tranzacții.

Teoretic, Fecioarele sunt protejate de Venus, care traversează casa I a personalității, îndoielile și nehotărârea sau chiar blocajele, aparent nemotivate, care vor veni de la partenerii lor de dialog.

Între 6 octombrie, după ora 7:08′, și 8 octombrie, cele două case ale banilor și bunurilor vor fi puse la încercare de forța Lunii Pline în Berbec, din 7 octombrie, care va crea situații ce trebuie energic ținute sub control pentru a nu permite dezvoltarea unei situații financiare sau materiale în chip nefavorabil. Nativii trebuie să evite conflictele și discuțiile aprinse, pentru că patima și enervarea nu vor fi niște buni sfătuitori. Pe fondul precipitării unor evenimente, Fecioarele ar putea însă rezolva o chestiune salarială în mod avantajos.

Pe 6 octombrie, Mercur va intra în zodia Scorpionului, pe care o va părăsi definitiv, pe 12 decembrie, răstimp în care planeta comunicării va solicita sectorul comunicării curente, al deplasărilor pe termen scurt sau pe distanțe mici. De-a lungul timpului, vechile nemulțumiri vor căpăta aspectul unor conflicte verbale, al unor certuri sau dispute cu reprezentanții unor instituții. Contextul va fi defavorabil examenelor, interviurilor și participării la dezbateri pe teme spinoase și declarațiilor publice.

Între 8 octombrie, după ora 8:13′, și 10 octombrie dimineața, nativii vor putea constata că „vorba dulce mult aduce” și „tăcerea e de aur” sunt niște mari adevăruri. Din 10 octombrie, după ora 8:12′, posibile obligații profesionale care îi vor aduce pe unii nativi în fața unui public de specialitate sau a unui public larg de (tele)spectatori, urmăritori în online.

