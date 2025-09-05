Citește Horoscop săptămânal Fecioară. Previziuni pentru perioada 6 – 12 septembrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Fecioară.

Horoscop săptămânal Fecioară – 6 – 12 septembrie 2025

În ziua de 6 septembrie, sănătate în parametri normali; mici accente de nervozitate în legătură cu activitatea profesională curentă, în cazul unora.

În cazul altora, s-ar putea vorbi de transformări majore (schimbarea instituției, însărcinarea cu noi atribuții, acordarea de ranguri, demnități și competențe sporite care îi vor propulsa în prim-planul vieții publice), obligându-i să-și restructureze întreaga existență de la orar și volum de muncă până la comportament, discurs, gândire și abordare a problemelor esențiale. Uneori, numirile într-o funcție pot veni brusc, punându-i într-o reală dificultate pe cei născuți în zodia Fecioarei.

Între 6 septembrie, după ora 18:55′, și 8 septembrie seara, viața personală ar putea fi reconfigurată de Luna Plină în Pești, din 7 septembrie, însoțită de o eclipsă totală de Lună, care va opera în mod direct asupra relațiilor parteneriale (asocieri, contracte, dialoguri, negocieri, conflicte, procese, căsătorie/divorț) și, indirect, asupra casei I a personalității, unde va evidenția aspectele pe care trebuie să le rezolve, să le dezvolte sau să le abandonez fiecare nativ pentru a-și limpezi existența în viitor.

Fecioarele vor trebui să rețină toate informațiile directe, dar și semnificația unor mecanisme subtile (telepatie, intuiție, presimțire, feeling, descifrarea semnificației subsidiare unei întâmplări, afirmații sau unui comportament) pentru a descifra adevărata motivație a schimbării de atitudine sau de intenție a unui partener.

Între 8 septembrie, după ora 21:37′, și sfârșitul zilei de 10 septembrie, posibile urgențe financiare, constrângeri (termen-limită pentru una sau mai multe plăți), situații încurcate. Între 10 septembrie, după ora 23:04′, și 12 septembrie, în funcție de vârstă și de statut socioprofesional, unii vor simți nevoia să-și consolideze, să-și aprofundeze sau să-și rafineze cunoștințele pentru a fi competitivi.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

