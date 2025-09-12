Citește Horoscop săptămânal Gemeni. Previziuni pentru perioada 13 – 19 septembrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Gemeni.

Horoscop săptămânal Gemeni – 13 – 19 septembrie 2025

Între 13 și 15 septembrie, Luna se va afla în tranzit prin casa I a personalității celor născuți în zodia Gemenilor și le va da acestora posibilitatea să-și etaleze calitățile native fără efort, cu lejeritate și mod convingător.

Imaginația și fantezia, spiritul novator și entuziasmul vor fi amplificate și de prezența planetei Uranus, chiar dacă se află în mișcare retrogradă; în schimb, nu toate soluțiile „ingenioase” vor fi demne de a fi puse în practică, Pluton, cu care Uranus se va afla într-o relație armonică, ar putea juca un rol „toxic” sau cel puțin suspect.

Între 15 septembrie, după ora 3:30′, și dimineața zilei de 17 septembrie se va menține starea de ambiguitate, de neîncredere și de temeri ale nativilor cu privire la viitorul lor salarial sau la stabilitatea locului lor de muncă.

Între 17 septembrie, după ora 8:20′, și 19 septembrie după-amiază, abordări curajoase ale unor teme spinoase în cadrul unor întruniri, ședințe, consultări, conferințe, interviuri din dorința nativilor de a se afirma ca niște persoane puternice, curajoase și principiale. Pe 18 septembrie, Mercur va intra în zodia Balanței și, până pe 6 octombrie, va tranzita casa a V-a a sentimentelor, a creativității și a relațiilor părinților – Gemeni cu copiii lor. Prezența lui nu va consolida relațiile recente pentru că le va da ghes nativilor să cultive flirtul, jocul erotic, fantezia și neimplicarea într-o relație.

Între 18 și 19 septembrie, Mercur va face o conjuncție cu Soarele, opoziții cu Saturn și Neptun și un Trigon Regal, alături de Pluton și Uranus, ceea ce va spori versatilitatea și va produce vâlvă în sectoarele tranzitate (casa I a personalității, cea a sentimentelor și casa a IX-a a educației și a conștiinței). Din 19 septembrie, după ora 15:23′, teme domestice curente, banale, lipsite de surpriză, dar protejate de planeta Venus, care va străbate zodia Fecioarei până pe 13 octombrie.

