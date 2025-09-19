Citește Horoscop săptămânal Gemeni. Previziuni pentru perioada 20 – 26 septembrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Gemeni.

Horoscop săptămânal Gemeni – 20 – 26 septembrie 2025

Între 20 și 22 septembrie, în sectorul vieții de familie și al relațiilor cu rudele apropiate s-ar putea așterne normalitatea și interesul pentru realitățile materiale (patrimoniale) sau beneficiile vieții casnice.

Luna Nouă în Fecioară, din seara zilei de 21 septembrie, care se va produce pentru a doua oară, în același semn zodiacal, asociată cu o Eclipsă parțială de Soare, va scoate la lumină și va pune în evidență nevoia de solidaritate și de cooperare între nativi și rudele lor.

Atenție și la ceea ce s-a petrecut în preajma zilei de 23 august, când a avut loc prima fază a Lunii Noi, în Fecioară, care a pus niște premize și a ridicat niște probleme care, dacă nu au fost rezolvate până acum, vor impune acum gesturile necesare: (re)cunoașterea unui adevăr, acceptarea unei soluții, schimbarea unei atitudini.

Între 22 septembrie, după ora 00:41′, și 24 septembrie, la prânz, ipostaze speciale în plan sufletesc, afectiv, mental sau intelectual pe fondul intrării Soarelui, în zodia Balanței, pe 22 septembrie, care va alcătui, pe 22/23 septembrie, un Trigon regal cu Uranus și Pluton, grăbind nevoia acceptării unei realități, a unei evidențe sau nevoia de a renunța la niște atașamente, de a accepta alte viziuni sau premize ori valori personale, profesionale sau sociale. Până pe 23 octombrie, artiștii vor avea forță de creație, putere de muncă și viziuni esențiale, pline de valoare.

Pe 22 septembrie, planeta Marte va intra în zodia Scorpionului și, până pe 4 noiembrie, va străbate sectorul sănătății unde va întreține o „atmosferă astrală” ce va permite instalarea unor afecțiuni trecătoare (sinuzite, infecții dentare, răceli, gripe, infecții urinare sau mici accidente pe corpul fizic). Între 24 septembrie, după ora 12:01′, și 26 septembrie, stare de spirit apăsătoare modificată de un eveniment, de o afecțiune sau de o situație deteriorată la locul de muncă.

