Horoscop săptămânal Gemeni – 21 – 27 februarie 2026

Între 21 și începutul zilei de 22 februarie, posibile tensiuni între nativi și unul sau mai mulți prieteni de-ai lor, pe fondul apariției, am putea spune brusc, a unor argumente care nasc disensiuni între părți sau suspiciuni în mintea sau în sufletul Gemenilor.

Între 22 februarie, după ora 1:31′, și zorii zilei de 24 februarie, stare generală organică, psihică și sufletească echilibrată, care le va permite nativilor să desfășoare multe activități; eficiență în plan personal sau profesional.

Între 24 februarie, după ora 4:29′, și dimineața zilei de 26 februarie, Luna va tranzita casa I a personalității celor născuți în semnul Gemenilor și va spori calitățile specifice acestei zodii, punându-i pe nativi într-o ipostază favorabilă (degajare, spontaneitate, intuiție, exprimare convingătoare, spirit al parteneriatului și al cooperării, diplomație).

Între 26 februarie, după ora 7:11′, și 27 februarie, o situație specială în plan profesional (salariu) sau social (funcții, responsabilități plătite) îi va pune pe destul de mulți nativi maturi să analizeze atent ceea ce ar putea să păstreze în activitatea lor, în ce condiții sau la ce ar fi mai indicat să renunțe și cu ce preț (la propriu și la figurat). În ciuda unei posibile precipitări a evenimentelor sau a unor dezinformări ori a unor impresii greșite, formate în mintea unor nativi, pe fondul retrogradării planetelor Mercur (din 27 februarie) și Jupiter, care intră în joc în acest context, este indicat ca Gemenii să aibă răbdare și să nu comunice noua lor opinie sau noile lor condiții, până pe 12 martie (pentru Jupiter) și până pe 21 martie (pentru Mercur), dacă aceste premise privesc funcția, autoritatea profesională, imaginea publică sau respectabilitatea lor.

De asemenea, nativii trebuie să rămână prudenți în fața unor oferte „frumos ambalate” atâta timp cât nu cunosc precis datele acelei ipoteze socioprofesionale.

