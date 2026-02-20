Horoscop Urania săptămânal. Aflați care sunt previziunile astrale pentru săptămâna 21 – 27 februarie 2026 și previziuni detaliate pentru fiecare zodie.

În fiecare vineri, Urania îți spune de ce trebuie să te ferești în săptămâna care urmează, ce probleme medicale pot să apară și ce șanse ai să te îmbogățești.

Horoscop săptămânal Berbec – 21 – 27 februarie 2026

Zodia Berbec. Disponibilitate spre comunicare în plan personal cu frații, vecinii, cunoscuții ocazionali sau în împrejurări oficiale; informații primite de la instituțiile solicitate care nemulțumesc. Citește tot Horoscop săptămânal Berbec – 21 – 27 februarie 2026.

Horoscop săptămânal Taur – 21 – 27 februarie 2026

Zodia Taur. Stare de iritare, tendința spre insomnie sau spre desfășurarea unor activități la orele la care nativii ar trebui să doarmă, pentru că nu se pot liniști și atunci simt nevoia să „se obosească” cu alte preocupări. Citește tot Horoscop săptămânal Taur – 21 – 27 februarie 2026.

Horoscop săptămânal Gemeni – 21 – 27 februarie 2026

Zodia Gemeni. Posibile tensiuni între nativi și unul sau mai mulți prieteni de-ai lor, pe fondul apariției, am putea spune brusc, a unor argumente care nasc disensiuni între părți sau suspiciuni în mintea sau în sufletul Gemenilor. Citește tot Horoscop săptămânal Gemeni – 21 – 27 februarie 2026.

Horoscop săptămânal Rac – 21 – 27 februarie 2026

Zodia Rac. Schimbare de situație în cariera unor nativi pe fondul unor transformări (restructurări) la nivelul instituției unde aceștia lucrează: schimbări de orar, de volum de muncă ori asumare de responsabilități. Citește tot Horoscop săptămânal Rac – 21 – 27 februarie 2026.

Horoscop săptămânal Leu – 21 – 27 februarie 2026

Zodia Leu. Mercur va intra în mișcare aparent retrogradă și îi va face pe nativi să reevalueze mizele, premisele și atitudinea față de o chestiune materială sau patrimonială. Citește tot Horoscop săptămânal Leu – 21 – 27 februarie 2026.

Horoscop săptămânal Fecioară – 21 – 27 februarie 2026

Zodia Fecioară. Prim moment al unei stări de exasperare pe care nativii îl vor trăi generat de recenta intrare în casa a VIII-a a banilor și bunurilor a celor două planete lente, Saturn și Neptun. Citește tot Horoscop săptămânal Fecioară – 21 – 27 februarie 2026.

Horoscop săptămânal Balanță – 21 – 27 februarie 2026

Zodia Balanță. Balanțele, care urăsc structural conflictele, vor încerca să aplaneze aceste disensiuni, dar s-ar putea ca provocările să fie prea puternice pentru a le ignora și atunci vor fi obligate să aibă și ele o reacție. Citește tot Horoscop săptămânal Balanță – 21 – 27 februarie 2026.

Horoscop săptămânal Scorpion – 21 – 27 februarie 2026

Zodia Scorpion. Scorpionii vor fi lesne de enervat, vor reacționa disproporționat, vor avea accente pătimașe în replici, nu vor fi ușor de convins nici chiar în ipostazele minore de viață; în plan organic, vor avea dureri de cap. Citește tot Horoscop săptămânal Scorpion – 21 – 27 februarie 2026.

Horoscop săptămânal Săgetător – 21 – 27 februarie 2026

Zodia Săgetător. Pentru unii s-ar putea pune problema gestionării unor bunuri imobiliare sau funciare (vânzări, cumpărări, închirieri și alte tipuri de contracte), dar Săgetătorii nu sunt hotărâți și nici momentul nu e potrivit pentru a trece la fapte. Citește tot Horoscop săptămânal Săgetător – 21 – 27 februarie 2026.

Horoscop săptămânal Capricorn – 21 – 27 februarie 2026

Zodia Capricorn. Bună comunicare la locul de muncă sau în legătură cu desfășurarea activităților profesionale, dar și tendința de a se grăbi, de unde și riscul unor erori; va fi nevoie de atenție și de verificarea atentă a unor lucrări, mai ales dacă este vorba de documente. Citește tot Horoscop săptămânal Capricorn – 21 – 27 februarie 2026.

Horoscop săptămânal Vărsător – 21 – 27 februarie 2026

Zodia Vărsător. Sectorul comunicării, al contactelor umane ocazionale, al deplasărilor și al învățăturii sau al examenelor nu va asigura niciuneia dintre aceste ipostaze un cadru astral favorabil. Citește tot Horoscop săptămânal Vărsător – 21 – 27 februarie 2026.

Horoscop săptămânal Pești – 21 – 27 februarie 2026

Zodia Pești. Preocupări bănești; unele se pot rezolva cu „tărie de caracter” și rezistență la stres, alteori, nativii vor trebui să accepte niște condiții (plus de documente, amânări, proceduri între instituții, confirmarea unui răspuns). Citește tot Horoscop săptămânal Pești – 21 – 27 februarie 2026.

