Citește Horoscop săptămânal Gemeni. Previziuni pentru perioada 27 septembrie – 3 octombrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Gemeni.

Horoscop săptămânal Gemeni – 27 septembrie – 3 octombrie 2025

Între 27 și 29 septembrie la prânz, relațiile parteneriale vor evolua sub semnul unei intensificări a comunicării prin diferite mijloace cu partenerii de viață, de afaceri, de proiect ori chiar cu persoanele cu care nativii se află în conflict. Cu toate acestea, rezultatele vor fi modeste.

Contextul se va reflecta și asupra vieții de familie și a vieții profesionale, unde nativii se vor confrunta cu o nehotărâre interioară (de unde și nevoia de a „cerceta terenul”, de a provoca reacții, de a studia efectele unei afirmații, supoziții sau oferte).

Între 29 septembrie, după ora 12:55′, și 1 octombrie seara, când va fi vorba despre bani și bunuri, Gemenii, altfel structuri vesele și spontane, vor deveni brusc responsabili, concentrați pe o temă de dată recentă căreia nu-i găsesc rezolvare, pentru că, de cele mai multe ori, nu vor dispune de resursele necesare pentru a plăti o datorie, o rată, o sultă sau taxe de timbru. Gemenii vor avea multe rețineri în fața unor eventuale soluții, pentru că nu doresc să mărească datoria existentă, de unde și indisponibilitatea lor de a lua în calcul sfatul unora și al altora care le sugerează soluții nepractice.

Între 1 octombrie, după ora 22:52′, și 3 octombrie, sectorul comunicării, al cunoașterii prin învățătură și evoluție spirituală va fi tulburat de o discuție, de o veste, de interpretarea dată unui eveniment care, deși nu-i va convinge, îi va alarma la gândul unor eventuale consecințe asupra activității lor profesionale sau a posturii publice în care vor trebui să țină cont de respectivele premise.

Atenție, de-acum încolo, constantă asupra riscului de a contracta răceli, gripe și infecții ori de a suporta recidiva unor afecțiune pe fondul slăbirii imunității organismului. O discuție în contradictoriu le-ar putea dezvălui Gemenilor o latură ascunsă sau dezagreabilă a unui cunoscut sau a unei persoane apropiate lor sufletește.

