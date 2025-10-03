Citește Horoscop săptămânal Gemeni. Previziuni pentru perioada 4 – 10 octombrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Gemeni.

Horoscop săptămânal Gemeni – 4 – 10 octombrie 2025

Între 4 și 6 octombrie, piedici în calea unui proiect profesional, relație delicată cu publicul sau cu o asistență de specialitate în cazul celor care desfășoară activități cu „vizibilitate” (participare la ședințe, întruniri, sesiuni de comunicare, colocvii, concursuri, interviuri, relații directe cu publicul în manifestări colective).

Gemenii vor simți că ceva nu este în regulă, ceea ce le va strecura îndoiala cu privire la abordarea unei teme (misiune, sarcină profesională) chiar dacă prestația lor va fi corectă, necesară și exercitată în mod profesionist dacă ea se va petrece într-un mediu ostil, alimentat de opiniile și interesele extraprofesionale (politice, sociale, religioase sau chiar de vârstă). Gemenii vor trebui să facă apel la intuiția și la puterea lor de adaptare la condițiile momentului.

Între 6 octombrie, după ora 7:08′, și 8 octombrie, relațiile de prietenie pot deveni spinoase pe fondul unor excese sau exagerări sau al unei atitudini lipsite de toleranță și măsură sau de educație și politețe pe care Luna Plină în Berbec, din 7 octombrie, îl poate amplifica.

Pe 6 octombrie, Mercur va intra în zodia Scorpionului, pe care o va părăsi definitiv, pe 12 decembrie, timp în care planeta comunicării va solicita sectorul muncii, al relațiilor profesionale curente, al negocierilor salariale și al colegialității. Mercur va sensibiliza o serie de organe căptușite de mucoase, provocând infecția sau inflamația mucoaselor nasului, a gâtului, a gurii și a aparatului digestiv (esofag, stomac, intestine), a vezicii urinale, a aparatului genital.

Între 8 octombrie, după ora 8:13′, și 10 octombrie dimineața, nu este exclusă o complicație medicală. Din 10 octombrie, după ora 8:12′, Luna, în tranzit prin casa I a personalității, le va da Gemenilor detașare de constrângerile cotidiene, o stare de spirit degajată și o bună capacitate de adaptare la stres.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

