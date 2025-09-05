Citește Horoscop săptămânal Gemeni. Previziuni pentru perioada 6 – 12 septembrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Gemeni.

Horoscop săptămânal Gemeni – 6 – 12 septembrie 2025

În ziua de 6 septembrie, o serie de mici proiecte menite să le ridice nivelul de pregătire profesională se vor risipi ca fumul de țigară pe fonul condițiilor precare de punere a lor în practică; unul dintre factori va fi cel financiar, dar vor mai fi și alte circumstanțe care se vor dovedi potrivnice acestor intenții: cursurile proiectate se amână, se relochează, unii profesori nu mai vin, structura însăși a programului va suferi modificări care, de la un punct încolo, vor face respectivele forme de pregătire inutile în cazul unor Gemeni care se vor retrage.

Între 6 septembrie, după ora 18:55′, și 8 septembrie seara, mecanismele socioprofesionale vor ocupa un loc important în ansamblul vieții și activității Gemenilor, care se vor confrunta cu provocările Lunii Pline în Pești, din 7 septembrie, asociate cu o eclipsă totală de Lună, ceea ce va transforma acest context astral într-un moment plin de semnificații grație vibrațiilor puternice și diverse manifestate în acest răstimp.

Impactul lor asupra carierei nativilor de toate vârstele va fi unul semnificativ. Dar aceeași Lună Plină va influența și viața de familie; în acel sector funcționând Soarele în conjuncție cu Mercur și cu Nodul Sud al Lunii, ceea ce va sublinia nevoia de a lua măsuri administrative sau gospodărești energice și eficiente.

Între 8 septembrie, după ora 21:37′, și sfârșitul zilei de 10 septembrie, relațiile dinamice cu prietenii pot deveni obositoare, solicitante sau marcate de mici dispute și nemulțumiri de ambele părți.

Între 10 septembrie, după ora 23:04′, și 12 septembrie, stare de sănătate în parametri normali; unii vor simți nevoia de a se izola de forfota neproductivă a cotidianului încărcat de provocările minore, dar agasante. Atenție la crizele de identitate sau de scop în viață care vor opera intens întreaga săptămână, precum și la sfaturile sau avertismentele în cunoștință de cauză.

