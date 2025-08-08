Citește Horoscop săptămânal Gemeni. Previziuni pentru perioada 9 – 15 august 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Gemeni.

Horoscop săptămânal Gemeni – 9 – 15 august 2025

Între 9 și 10 august dimineața, informații interesante, surpriza unor evenimente care pun într-o lumină diferită premisele unor etape de studiu în viziunea sau în dorința Gemenilor mai tineri.

Aceștia vor trebui să ia în calcul modificările de dată recentă și să se adapteze condițiilor impuse de acestea. Poate că unele nu le vor conveni, iar nativii vor lua în calcul, mai mult ca o revoltă, chiar abandonarea acelui proiect de formare profesională, răscoliți și vizibil influențați de Luna Plină în Vărsător, din dimineața zilei de 9 august, care va avea loc în casa a IX-a a studiilor înalte, a relațiilor cu instituțiile publice din țară sau din străinătate și care va genera schimbări de proiect, de atitudine ori de implicare pe fondul unor evoluții surprinzătoare.

Între 10 august, după ora 9:50′, și 12 august la prânz, moment important în plan socioprofesional (un succes, o avansare, o numire într-o postură publică de prim rang, un premiu). Între 12 august, după ora 13:33′, și 14 august după-amiaza, relațiile cu prietenii vor fi stresante.

Nu unul, ci mai mulți apropiați îl vor „deranja” cumva, fiecare în logica lui, pe câte un Geamăn. Discrepanțe în comunicare, fisuri în cooperare, divergențe de opinii și interese, ambiții personale susținute insistent. Pe 12 august, Mercur va reveni la mersul direct și, până pe 2 septembrie, va acționa mai limpede, mai clar și mai hotărât; și, în calitate de Guvernator al Gemenilor, va avea un rol important în consolidarea unor convingeri și intenții, imprimând un comportament inflexibil în afirmarea unor dorințe cu tărie, dar și cu argumente.

Între 14 august, după ora 16:22′, și 15 august, discretă tulburare endocrină frecventă în cazul celor care au o sensibilitate instalată în funcționarea uneia sau mai multor glande cu secreție internă. Întreaga săptămână, șansa de a repurta o victorie în „lupta” cu o instituție administrativă.

