Citește Horoscop săptămânal Leu. Previziuni pentru perioada 16 – 22 august 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Leu.

Horoscop săptămânal Leu – 16 – 22 august 2025

În ziua de 16 august, activități profesionale care impun concentrare, răbdare, simț organizatoric, autoritate.

Între 16 august, după ora 19:01′, și seara zilei de 18 august, surprize provocate de prieteni sau momente inedite trăite alături de niște apropiați; relațiile de prietenie vor evolua, uneori, atipic, scoțând la iveală aspectele necunoscute ale personalității celor implicați în reuniuni, agape, petreceri, vizite și întâlniri dinainte pregătite.

Între 18 august, după ora 22:05′, și începutul zilei de 21 august, univers interior bogat în idei, activ, sensibil la sugestii, procesând atent toate semnificațiile unei activități profesionale sau ale unei vieți personale dedicate unui subiect important pentru „biografia interioară” a câte unui nativ. Șansa de a ajunge la o înțelegere superioară a vieții și a evenimentelor, a faptelor și a oamenilor cu care nativii se intersectează în existența lor.

Între 21 august, după ora 2:05′, și 22 august, Luna va străbate casa I a personalității celor care s-au născut în zodia Leului și, alături de Mercur și de Soare, va alcătui un trio puternic, care le va da acestor nativi strălucire, capacitatea de a se impune, de a impresiona, de a convinge și de a acționa exemplar. Nativii înșiși se vor simți bine, vor fi plini de energie, de inițiativă și de curaj.

Firește că, în relațiile parteneriale, din păcate, Leii vor rămâne la fel de impetuoși și, prin asta, de imprudenți și de lipsiți de suplețe, de tact și diplomație, ei încercând să rezolve repede, în maniera lor autoritară, o chestiune ce ar trebui abordată cu mai multă grijă. La sfârșitul zilei de 22 august (23:34′, ora de vară), Soarele va intra în zodia Fecioarei și, până pe 22 septembrie seara, va tranzita casa a II-a a banilor, ceea ce va constitui un factor astral pozitiv, pentru că îi va îndemna pe nativi la prudență în buna administrare a banilor.

