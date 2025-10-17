Citește Horoscop săptămânal Leu. Previziuni pentru perioada 18 – 24 octombrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Leu.

Horoscop săptămânal Leu – 18 – 24 octombrie 2025

Între 18 și 19 octombrie dimineața, context astral mai puțin semnificativ pentru chestiunile salariale sau financiare cotidiene. Anumite proiecte se pot asocia cu un halou de îndoială ori de scepticism cu privire la oportunitatea lor.

Între 19 octombrie, după ora 7:02′, și 21 octombrie după-amiaza, context favorabil dialogurilor cu persoanele cunoscute ocazional sau cu care nativii dezvoltă relații oficiale; de la aceștia, Leii pot primi sfaturi și avertismente sau pot avea beneficiul unor știri ori interpretări avizate ale unor evenimente. Deplasări de scurtă durată, desfășurate în împrejurări agreabile, relaxante ori profitabile pentru instrucția și educația lor culturală.

Unele evenimente pot îmbrăca o notă precipitată sau amplificată de impactul Lunii Noi în Balanță, din 21 octombrie. Între 21 octombrie, după ora 18:42′, și 24 octombrie dimineața, sectorul relațiilor de familie va fi străbătut de un mănunchi de cinci posturi astrale plasate în zodia Scorpionului, la care se va adăuga influența esențială a Soarelui, care, în dimineața zilei de 23 octombrie, va intra în zodia Scorpionului; până pe 22 noiembrie, el va da o vigoare specială evenimentelor care țin de relațiile Leilor cu părinții sau cu rudele în vârstă din familia din care provin, de problemele casnice, domestice, locative sau patrimoniale (imobiliare sau funciare), precum și de regimul șederii lor în țară sau în străinătate. Astfel că la orizont se anunță posibile conflicte, reproșuri, manevre incorecte.

De reținut că în această perioadă vor funcționa multe Trigoane regale formate de nouă posturi astrale, dintre care Marte, Luna Neagră, Saturn și chiar Neptun pot complica dramatic o situație mai veche care s-ar putea acutiza (agrava) sau urgenta. Din 24 octombrie, după ora 7:19′, Leii vor cultiva relațiile de prietenie și pe cele motivate de simpatie și emoție într-o cheie veselă și relaxată.

