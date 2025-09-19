Citește Horoscop săptămânal Leu. Previziuni pentru perioada 20 – 26 septembrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Leu.

Horoscop săptămânal Leu – 20 – 26 septembrie 2025

Între 20 și 22 septembrie, cele două case ale banilor și bunurilor materiale dobândite prin efort personal sau prin relația cu alte persoane vor evolua sub influența Lunii Noi, în Fecioară, din 21 septembrie, care se va produce, pentru a doua oară, în acest an, în același semn zodiacal, acompaniată de o Eclipsă de Soare ceea ce va pune o amprentă importantă pe regimul veniturilor câștigate prin efortul depus de către nativi, precum și regimul cotidian al plăților și cumpărăturilor.

Atenție la ceea ce se întâmplă sau se estimează că s-ar putea petrece la locul de muncă de unde nativii primesc un venit stabil drept care toate deciziile și eventualele lor negocieri vor trebui purtate cu multă judecată, fără să se emită pretenții exagerate sau să se facă concesii nejustificate.

Pentru unii s-ar putea pune problema schimbării atitudinii: o (mai) bună administrare a banilor dar și a propriilor resurse umane și profesionale, capacitatea de a face economie și de a nu se lăsa furați de proiectele nerealiste.

Între 22 septembrie, după ora 00:41′, și 24 septembrie, la prânz, evenimente legate de regimul comunicării, al învățăturii (examene), al deplasărilor și al informațiilor care se vor afla, din 22 septembrie, sub influența Soarelui care își va începe tranzitul prin zodia Balanței; până pe 23 octombrie, el va fi un factor pozitiv, de evoluție în planul învățăturii pentru cei tineri și de prezență activă a celor maturi în cadrul unor activități profesionale sau socio-politice unde se vor putea afirma prin valoarea prestațiilor lor.

Atenție la ceea ce s-ar putea petrece între 22 – 23 septembrie, pe fondul unui Trigon regal pe semne de Aer (casa a III-a, a VII-a a parteneriatului și a XI-a a relațiilor de prietenie). Între 24 septembrie, după ora 12:01′, și 26 septembrie, sentimente, atitudini și comportamente afectate de intrarea planetei Marte în zodia Scorpionului.

