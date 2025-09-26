Citește Horoscop săptămânal Leu. Previziuni pentru perioada 27 septembrie – 3 octombrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Leu.

Horoscop săptămânal Leu – 27 septembrie – 3 octombrie 2025

Între 27 și 29 septembrie la prânz, universul afectiv al acestor nativi va fi tulburat de tot felul de idei, chefuri și pofte menite să le „condimenteze” existența: o mâncare, o distracție, un spectacol, o petrecere, o activitate care să le permită nativilor să se remarce, iar problemele sufletești să treacă într-un plan secund.

Între 29 septembrie, după ora 12:55′, și 1 octombrie seara, sectorul muncii va evolua în zona rutinei, a activităților profesionale obișnuite, fără provocări, dar și fără satisfacții.

Mai specială se va dovedi conjunctura astrală a momentului, pentru unele persoane, pe direcția casei a XII-a a sănătății, unde va interveni forța lui Jupiter, în tranzit prin Rac, postură care se colorează cu romantism, cu emoții puternice, dar și cu inspirație, compasiune și dragoste pentru luxul domestic.

Plasat în sectorul lucrurilor ascunse, Jupiter va accentua dorințele, aspirațiile și idealurile neîmplinite, perimate sau ratate, și va instaura o stare de spirit decepționistă. Între 1 octombrie, după ora 22:52′, și 3 octombrie, un partener îi poate surprinde pe nativi prin ceea ce face, ce spune, ce decide sau prin evenimentele stranii prin care acela va trece, ridicând semne de întrebare cu privire la continuitatea parteneriatului lor.

Atenție, în preajma zilei de 3 octombrie, la o situație care, aparent, nu este importantă, dar, pentru că Venus va face conjuncție cu Nodul Sud al Lunii (Pedeapsa în viață), în casa banilor câștigați prin efort personal, ne putem gândi la o întâmplare care va pune în pericol un venit salarial, chiar și la o eventuală intervenție a acestei planete, care va atenua un parcurs riscant prin felul în care îi va ajuta pe nativi să poarte dialoguri bine argumentate, să fie convingători și în deplină cunoștință de cauză în apărarea lor, să-și negocieze corect interesul personal și să speculeze inteligent slăbiciunile părții adverse.

