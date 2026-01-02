Citește Horoscop săptămânal Leu. Previziuni pentru perioada 3 – 9 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Leu.

Horoscop săptămânal Leu – 3 – 9 ianuarie 2026

Între 3 și 4 ianuarie, după-amiaza, Luna Plină din 3 ianuarie, secondată de Marte și Venus, se va îndrepta spre cele două case ale sănătății, intensificând manifestările dureroase la nivelul sistemului osos și articular.

Contextul nu se va încheia o dată cu epuizarea acestui moment pentru că aceste determinări vor fi preluate de Soarele, Marte și Venus, care, între 6 și 10 ianuarie, vor face o triplă conjuncție la grad perfect, înaintând cu un grad pe zi (16°, 17°, 18°, 19° și 20° Capricorn), până pe 10 ianuarie, când acestea vor face o opoziție la grad perfect cu Jupiter, la 20° Rac; de aceea, nativii vor trebui să evite eforturile fizice. Același context astral ar putea avea efecte și la nivelul activității profesionale curente.

Poate că, Jupiter, în ciuda acestor opoziții și a retrogradării în care se află, ar putea să-i protejeze, cât de cât, pe unii nativi, în eventualitatea unor schimbări drastice la locul de muncă dar, cu adevărat eficient, el va fi după 13 martie 2026, când va acționa, tot ca un protector din umbră, dar la întregul lui potențial. Pe 3 ianuarie, Kiron va reveni la mișcarea directă și va reedita secvențele de viață sau de gândire și decizie care s-au petrecut în preajma datei de 31 iulie 2025 privitoare la o anumită concepție despre lume și viață, idealuri, opinii și atașamente sau viziuni profesionale.

Între 4 ianuarie, după ora 15:44′, și 6 ianuarie, după-amiaza, Luna se va afla în tranzit prin casa I a personalității Leilor dându-le acestora aplomb, motivație și un plus de ambiție, justificată sau chiar necesară în planul carierei și al exercitării unei funcții dar neindicată în plan partenerial.

Între 6 ianuarie, după ora 18:57′, și începutul zilei de 9 ianuarie, estimări bănești firești. Din 9 ianuarie, după ora 02:26′, Leii nu vor avea chef de dispute așa că vor adopta o atitudine conciliantă în cadrul întâlnirilor obișnuite sau oficiale.

