Horoscop Urania săptămânal. Aflați care sunt previziunile astrale pentru săptămâna 3 – 9 ianuarie 2026 și previziuni detaliate pentru fiecare zodie.

În fiecare vineri, Urania îți spune de ce trebuie să te ferești în săptămâna care urmează, ce probleme medicale pot să apară și ce șanse ai să te îmbogățești.

Horoscop săptămânal Berbec – 3 – 9 ianuarie 2026

Zodia Berbec. Atenție la măsurile care vor atrage schimbări profesionale majore (demisii, demiteri, numiri în funcție, revocări). Citește tot Horoscop săptămânal Berbec – 3 – 9 ianuarie 2026.

Horoscop săptămânal Taur – 3 – 9 ianuarie 2026

Zodia Taur. Unii nativi vor trebui să analizeze obiectiv și lucid statutul lor profesional și să accepte nevoia de consolidare a pregătirii lor printr-un plus de cunoștințe practice și dobândire a de dexterități. Citește tot Horoscop săptămânal Taur – 3 – 9 ianuarie 2026.

Horoscop săptămânal Gemeni – 3 – 9 ianuarie 2026

Zodia Gemeni. Nativii vor face efortul de a nu deteriora o relație afectivă sau amicală prin observații sau comentarii care i-ar putea deranja pe cei apropiați lor. Citește tot Horoscop săptămânal Gemeni – 3 – 9 ianuarie 2026.

Horoscop săptămânal Rac – 3 – 9 ianuarie 2026

Zodia Rac. Mecanisme astrale modeste care vizează banii, prietenii și/sau împrumuturile, combinarea lor fiind neindicată prin evoluția previzibilă spre un conflict. Citește tot Horoscop săptămânal Rac – 3 – 9 ianuarie 2026.

Horoscop săptămânal Leu – 3 – 9 ianuarie 2026

Zodia Leu. Luna Plină din 3 ianuarie, secondată de Marte și Venus, se va îndrepta spre cele două case ale sănătății, intensificând manifestările dureroase la nivelul sistemului osos și articular. Citește tot Horoscop săptămânal Leu – 3 – 9 ianuarie 2026.

Horoscop săptămânal Fecioară – 3 – 9 ianuarie 2026

Zodia Fecioară. Relațiile de prietenie, de simpatie și de dragoste, relațiile dintre părinți și copii precum și creativitatea vor evolua sub influența Lunii Pline în Rac, din 3 ianuarie. Citește tot Horoscop săptămânal Fecioară – 3 – 9 ianuarie 2026.

Horoscop săptămânal Balanță – 3 – 9 ianuarie 2026

Zodia Balanță. Nativii trebuie să fie atenți la felul în care această tensiune se va manifesta tot mai intens, la sfârșitul răstimpului analizat de noi, pe direcția vieții de familie, a modului de viață personal și a carierei, a profesiei, a funcției și a succesului. Citește tot Horoscop săptămânal Balanță – 3 – 9 ianuarie 2026.

Horoscop săptămânal Scorpion – 3 – 9 ianuarie 2026

Zodia Scorpion. Relațiile de prietenie sau de simpatie vor fi echilibrate. Credem că mai puține ironii pe seama unor prieteni ar fi un lucru indicat. Citește tot Horoscop săptămânal Scorpion – 3 – 9 ianuarie 2026.

Horoscop săptămânal Săgetător – 3 – 9 ianuarie 2026

Zodia Săgetător. Un strop de stres emoțional, o undă de nemulțumire într-o relație afectivă și nevoie de liniște în relația cu unul sau mai mulți prieteni; nativii vor dori să fie lăsați în pace de către anturajul lor pentru a-și limpezi gândurile. Citește tot Horoscop săptămânal Săgetător – 3 – 9 ianuarie 2026.

Horoscop săptămânal Capricorn – 3 – 9 ianuarie 2026

Zodia Capricorn. Sectorul relațiilor parteneriale va fi pus la încercare de Luna Plină în Rac, din 3 ianuarie, al cărei impact va fi sporit de opozițiile pe care Soarele, Marte și Venus le vor face planetei Jupiter. Citește tot Horoscop săptămânal Capricorn – 3 – 9 ianuarie 2026.

Horoscop săptămânal Vărsător – 3 – 9 ianuarie 2026

Zodia Vărsător. Noianul de știri care conțin adevărul în proporții diferite, niciodată în totalitate, i-a obosit deja pe nativi; de asta, nu mai vor, pentru un timp, să audă nici o informație. Citește tot Horoscop săptămânal Vărsător – 3 – 9 ianuarie 2026.

Horoscop săptămânal Pești – 3 – 9 ianuarie 2026

Zodia Pești. Universul afectiv va fi pus la încercare de Luna Plină în Rac, plasată în casa a V-a a emoțiilor, a sentimentelor, a atașamentelor, a poveștilor de dragoste și a relațiilor dintre părinți și copii. Citește tot Horoscop săptămânal Pești – 3 – 9 ianuarie 2026.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE