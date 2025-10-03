Citește Horoscop săptămânal Leu. Previziuni pentru perioada 4 – 10 octombrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Leu.

Horoscop săptămânal Leu – 4 – 10 octombrie 2025

Între 4 și 6 octombrie, una sau mai multe îndoieli cu privire la felul în care ar trebui administrate niște bunuri și intrarea în posesia unor bani cuveniți îi pot face pe Lei să nu dea curs unei strategii anterioare.

Pe unii îi vor „opri în loc” știrile alarmante, sfaturile unor apropiați sau avertismentele unor reprezentanți ai legii (avocați, notari, executori judecătorești, experți, evaluatori). Teama de a nu acționa greșit se va accentua până pe 10/11 octombrie, când (poate) temerile lor se vor lămuri.

Între 6 octombrie, după ora 7:08′, și 8 octombrie, axa celor două case ale comunicării, învățăturii, examenelor, dialogurilor și prezențelor publice, ale deplasărilor curente și călătoriilor va fi influențată de Luna Plină în Berbec, din 7 octombrie, care va da conflictelor proporții nejustificate (exagerări de-o parte și de alta). Pe 6 octombrie, Mercur va intra în zodia Scorpionului, pe care o va părăsi definitiv, pe 12 decembrie, răstimp în care planeta comunicării va solicita sectorul relațiilor de familie și al problemelor domestice.

Alături de Marte și de Luna Neagră (doi malefici), Mercur va patrona antipatiile, nemulțumirea disproporționată, ranchiuna, incapacitatea de a accepta realitatea sau adevărul, dorința de revanșă sau negativismul uneia sau alteia dintre părți. Nativii trebuie să ia în calcul și eventualitatea ca unele rude apropiate să încerce să-i păcălească, să nu fie sincere ori să pună în practică manevre și strategii profitabile lor.

Între 8 octombrie, după ora 8:13′, și 10 octombrie dimineața, unele ipostaze socioprofesionale ar putea fi bruiate de evenimentele care se vor petrece în familia din care nativii provin; alteori, în joc poate intra grija Leilor pentru un patrimoniu ce trebuie conservat. Din 10 octombrie, după ora 8:12′, întâlniri cu prietenii, vizite, activități comune din categoria celor plăcute (petreceri, relaxare).

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

