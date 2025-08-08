Citește Horoscop săptămânal Leu. Previziuni pentru perioada 9 – 15 august 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Leu.

Horoscop săptămânal Leu – 9 – 15 august 2025

Între 9 și 10 august dimineața, dialog pe teme contractuale, abordări ale unor proiecte comune, analiza locului și rolului unui nativ în contextul unei asocieri, abordare a unor conflicte sau litigii cu o instituție, pe fondul precipitării unor evenimente și al nevoii de a decide rapid următorii pași în rezolvarea acelor teme parteneriale pe fondul influențelor Lunii Pline în Vărsător, din 9 august.

Între 10 august, după ora 9:50′, și 12 august la prânz, în cele două case ale banilor și ale câștigurilor materiale va fi destulă liniște, cu excepția unor situații complicate, declanșate cu un timp în urmă și care se vor derula în conformitate cu niște rigori legale ce intră în contradicție cu interesele sau cu viziunea câte unui nativ care le contestă.

Între 12 august, după ora 13:33′, și 14 august după-amiaza, confruntare deloc comodă pe axa comunicării; Marte va fi puternic; el va relua toate premisele puse la prima lui trecere, actualizând, deopotrivă, și aspectele mai puțin importante de viață și activitate și pe cele esențiale. Leii ar trebui să fie pregătiți pentru confruntări de idei, opoziții (uneori drastice) ale unor persoane cu funcție sau ale reprezentanților unor instituții cu care nativii vor vedea că nu pot ajunge la nici o înțelegere.

Pe 12 august, Mercur va reveni la mersul direct și, până pe 2 septembrie, va acționa asupra casei I a personalității celor care s-au născut în zodia Leului, amplificându-le orgoliul, vanitatea, mândria, dorința de succes și nevoia de a face o demonstrație de forță sau de valoare personală în împrejurări dificile; aceștia se vor confrunta cu partenerii lor de viață și de activitate ori cu asociații și colaboratorii pe tema abordării unui interes comun.

Între 14 august, după ora 16:22′, și 15 august, nevoie de calm, rigoare, metodă și rezistență la stres în plan socioprofesional sau în activitățile publice (vizibile).

