Între 13 și 15 septembrie, activități domestice presărate cu evenimente neprevăzute, constatări uimitoare, descoperiri ale unor stări de lucruri referitoare la casa, gospodăria sau familia din care provin.

Între 15 septembrie, după ora 3:30′, și dimineața zilei de 17 septembrie, nativii se vor confrunta cu sentimente puternice, motivante și angajante legate de relația lor, în postură de părinți, cu copiii; efort de a-i aduce pe unii adolescenți pe drumul cel bun în ceea ce privește relațiile acestora cu școala, cu învățătura, cu modul de viață sau cu responsabilitățile.

Între 17 septembrie, după ora 8:20′, și 19 septembrie după-amiază, reacții la locul de muncă bazate pe mândrie, pe cunoașterea valorii lor personale și refuzul de a accepta situații nedemne, sub condiția lor profesională. Pe 18 septembrie, Mercur va intra în zodia Balanței și, până pe 6 octombrie, va tranzita casa a VIII-a a regimului unor bani sau bunuri pentru a căror intrare în posesie vor interveni și alte persoane (cointeresate) sau instituțiile solicitate să arbitreze o dispută, în caz de partaj, ieșire din indiviziune, moștenire.

Între 18 și 19 septembrie, Mercur va face o conjuncție cu Soarele, opoziții cu Saturn și Neptun și un Trigon Regal cu Pluton și Uranus, ceea ce îi va conferi o versatilitate greu de estimat din cauza rapidității cu care aceste aspecte se vor produce în sectoarele tranzitate: casa a IV-a a relațiilor cu familia din care provin nativii, casa a VIII-a a bunurilor moștenite sau primite în varii circumstanțe și casa a XII-a a lucrurilor necunoscute, dar și a universului interior care acum va tresări la tot pasul pe fondul acestui context astral trăit cu intensitate.

Din 19 septembrie, după ora 15:23′, relațiile parteneriale vor fi administrate corect și avantajos grație patronajului benefic al planetei Venus, care va tranzita acest sector între 19 septembrie și 13 octombrie.

