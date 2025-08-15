Citește Horoscop săptămânal Pești. Previziuni pentru perioada 16 – 22 august 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Pești.

Horoscop săptămânal Pești – 16 – 22 august 2025

În ziua de 16 august, nevoie de a verifica și a se lămuri cu privire la veridicitatea unor știri. Peștii vor simți nevoia să facă o deplasare de scurtă durată, care să-i scoată din monotonia asfaltului, a circulației aglomerate, a „betoanelor” încinse în favoarea unei adieri plăcute, a aerului (mai) curat, a liniștii unor locuri unde se pot bucura de frumusețile unui peisaj neinvadat de tehnologia modernă.

Între 16 august, după ora 19:01′, și seara zilei de 18 august, mici surprize domestice; vești despre o rudă, vizite inopinate ale unui membru de familie; dialoguri banale sau chiar exasperante.

Între 18 august, după ora 22:05′, și începutul zilei de 21 august, stare de bine interioară, nevoia de a-și bucura sufletul prin acțiuni culturale sau spirituale pe puterea vârstei, a educației și a înțelegerii fiecăruia. Trăiri intense, atașamente puternice, dedicare trup și suflet unor proiecte profesionale în cazul celor care desfășoară activități de creație sau de interpretare.

Recomandări Experiment Libertatea: Am comparat prețurile pentru 30 de produse alimentare cu cele din august 2022. Cât de mult s-au majorat cheltuielile?

Aspect ambivalent până la jumătatea lunii septembrie: o idee frumoasă și valoroasă poate fi sabotată de încurcăturile momentului, după cum nu orice proiect valoros va fi înțeles și receptat cum se cuvine (nu e momentul potrivit). Între 21 august, după ora 2:05′, și 22 august se va menține solicitarea astrală a sistemului cardiovascular. O persoană născută în zodia Peștilor s-ar putea bucura de o avansare, de un statut special în concordanță cu valoarea ei personală și profesională; afirmare demnă și fără echivoc în planul meseriei.

Pe 22 august, Soarele va intra în zodia Fecioarei și, până pe 22 septembrie, va accentua nevoia unor abordări pragmatice, a cooperării, a administrării și a valorificării unui talent, a unei experiențe profesionale, a unei vocații sau chiar a (re)numelui în mod adecvat. Întreaga săptămână, mecanismele bănești (salariale) îi vor preocupa sau chiar nemulțumi pe acești nativi.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE