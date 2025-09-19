Citește Horoscop săptămânal Pești. Previziuni pentru perioada 20 – 26 septembrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Pești.

Horoscop săptămânal Pești – 20 – 26 septembrie 2025

Între 20 și 22 septembrie, nativii vor fi obligați să ia în calcul, cu obiectivitate și pragmatism, un contract, o colaborare, o asociere, o negociere, un litigiu sau o relație personală în criză (cearta dinaintea unei căsătorii programate, despărțirea soților).

Peștii au amânat să „pună piciorul în prag” și să spună răspicat ce vor sau ce nu mai pot să suporte.

Dar, pentru că pe 21 septembrie, se va produce, pentru a doua oară, în același semn zodiacal, o fază de Lună Nouă în Fecioară, asociată cu o Eclipsă parțială de Soare, este de așteptat ca ea să dea curs unei noi direcții de viață pe fondul curajului nativilor de a privi lucrurile „în față”, fără amăgiri și autoiluzionări, indus de radicalismul Eclipsei de Soare care va evidenția neregulile, pericolele, neîmplinirile unui parteneriat, defectele unei conviețuiri sau viciile unui contract.

Între 22 septembrie, după ora 00:41′, și 24 septembrie, la prânz, regimul banilor și bunurilor obținute cu ajutorul unei persoane sau în urma implicării unei instituții va fi favorizat de un context echilibrat, onest, just introdus, în acest sector, de către Soare care, între 22 septembrie și 23 octombrie, va rămâne un factor de progres, de rezolvare, de noroc sau de ipostază favorabilă. Posibil moment critic, de confuzie, între 22 și 23 septembrie.

Între 24 septembrie, după ora 12:01′, și 26 septembrie, universul gândurilor și al reprezentărilor superioare despre lume și viață, al proiectelor înalte și al demersurilor ambițioase (progres pe scara socială, carieră, împlinire profesională) se va tulbura și va căpăta accente, uneori, triste, alteori, neplăcute (decepție, renunțare la un proiect, amânare a unei teme de viață). Această schimbare de registru va fi generată de Marte care, pe 22 septembrie, va intra în zodia Scorpionului și va crea disfuncții în zona comunicării, a învățăturii, a convingerilor și a deplasărilor.

