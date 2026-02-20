Citește Horoscop săptămânal Pești. Previziuni pentru perioada 21 – 27 februarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Pești.

Horoscop săptămânal Pești – 21 – 27 februarie 2026

Între 21 și începutul zilei de 22 februarie, preocupări bănești; unele se pot rezolva cu „tărie de caracter” și rezistență la stres, alteori, nativii vor trebui să accepte niște condiții (plus de documente, amânări, proceduri între instituții, confirmarea unui răspuns).

Între 22 februarie, după ora 1:31′, și zorii zilei de 24 februarie, dialoguri raționale, pragmatice, dar cu un strop de imaginație și fantezie cât să le permită nativilor o comunicare mai rapidă, mai simplă, mai plăcută, mai originală.

Există însă și o latură care nu se va valorifica în cazul tuturor, născută din efectele unei cvadraturi la grad perfect între Marte și Uranus în casa lucrurilor ascunse sau secrete care le-ar permite nativilor să afle lucruri neștiute fie din dorința lor de a primi explicațiile necesare, fie printr-un joc al sorții, care le va scoate adevărul în cale, fie prin dialog, primirea unor documente, mărturisiri ale unei terțe persoane, descoperiri întâmplătoare sau conjuncturi bizarre

. Între 24 februarie, după ora 4:29′, și dimineața zilei de 26 februarie, nevoia de a vizita, mai des ca în alte dăți, un părinte, de a discuta pe marginea unui demers în care cel născut în zodia Peștilor este și el direct interesat sau trebuie să-și ajute rudele. Între 26 februarie, după ora 7:11′, și 27 februarie, planetele în tranzit prin zodia Racului (casa a V-a a sentimentelor și a creativității) vor face șase trigoane cu planetele din casa I a personalității Peștilor, dându-le inspirație, încredere, uneori ruptă de realitate, dar suficientă sau necesară pentru a le schimba starea de spirit.

Nativii nu trebuie să uite că, până pe 21 martie, planetele Mercur și Jupiter, aflate în mișcare retrogradă, vor crea un context favorabil revizuirii unor proiecte și evaluării atente a multor inițiative pe care sunt gata să le pună în practică. Același Mercur îi mai poate face să se îndoiască de sine.

