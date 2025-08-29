Citește Horoscop săptămânal Pești. Previziuni pentru perioada 30 august – 5 septembrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Pești.

Horoscop săptămânal Pești – 30 august – 5 septembrie 2025

În ziua de 30 august, frământări pe o temă ce privește crezurile, opiniile și atașamentele nativilor. Unele formulări sau abordări îi vor indispune pe nativi prin lipsa de realism, de veridicitate, de onestitate sau de verticalitate morală și-i vor face să mediteze pe tema slăbiciunilor omenești care modifică o conștiință sau un destin.

Între 30 august, după ora 17:05′, și începutul zilei de 2 septembrie, context favorabil pentru cei care au profesii în legătură cu publicul (actori, ziariști, profesori, oameni politici) și care vor avea grijă să nu încalce niște principii de comunicare, de abordare sau de interpretare a unui fapt de viață pentru a sluji adevărul, ceea ce va impune și o doză de combativitate.

Pe 1 septembrie, Saturn va reveni în zodia Peștilor, pe care o va traversa în mișcare aparent retrogradă până pe 29 noiembrie și apoi, în mișcare directă, până pe 14 februarie 2026, când o va părăsi definitiv, reluând temele majore de viață cu care nativii s-au confruntat, pentru prima dată, între aprilie și mai 2025, referitoare la identitatea și personalitatea lor.

Între 2 septembrie, după ora 4:45′, și 4 septembrie la prânz, disponibilitate restrânsă pentru vizite, întâlniri și petreceri alături de prieteni. Pe 2 septembrie, Mercur va intra în zodia Fecioarei și, până pe 18 septembrie, va tranzita sectorul relațiilor parteneriale, făcându-i pe Pești să dea dovadă de pragmatism, de obiectivitate, de rigoare, ba chiar și de un spirit speculativ în abordările ce privesc interesul lor, tranșarea unei dispute ori negocierea unui contract (înțelegere, asociere, conlucrare).

Între 4 septembrie, după ora 13:32′, și 5 septembrie, accent pus de tranzite pe axa cardiovasculară; mai mult decât efortul fizic, emoțiile vor fi cele destabilizatoare, mai ales că ele vor viza structurile impresionabile ale Peștilor. Patronaj pozitiv al planetei Venus la locul de muncă.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

