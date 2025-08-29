Horoscop Urania săptămânal. Aflați care sunt previziunile astrale pentru săptămâna 30 august – 5 septembrie 2025 și previziuni detaliate pentru fiecare zodie.

În fiecare vineri, Urania îți spune de ce trebuie să te ferești în săptămâna care urmează, ce probleme medicale pot să apară și ce șanse ai să te îmbogățești.

Horoscop săptămânal Berbec – 30 august – 5 septembrie 2025

Zodia Berbec. Neplăceri, încurcături sau griji curente legate de administrarea banilor și onorarea datoriilor. O problemă patrimonială s-ar putea complica. Citește tot Horoscop săptămânal Berbec – 30 august – 5 septembrie 2025.

Horoscop săptămânal Taur – 30 august – 5 septembrie 2025

Zodia Taur. Unele persoane s-ar putea confrunta cu niște limite sau cu rigorile unor indicații de natură juridică sau administrativă care îi vor împiedica sau întârzia să ducă la bun sfârșit un proiect. Citește tot Horoscop săptămânal Taur – 30 august – 5 septembrie 2025.

Horoscop săptămânal Gemeni – 30 august – 5 septembrie 2025

Zodia Gemeni. Gemenii nu vor avea chef de muncă și nici nu vor fi în apele lor; unii vor fi obosiți, alții plictisiți, unii se vor enerva din te miri ce, alții vor avea reacții disproporționate față de provocările banale. Citește tot Horoscop săptămânal Gemeni – 30 august – 5 septembrie 2025.

Horoscop săptămânal Rac – 30 august – 5 septembrie 2025

Zodia Rac. Răstimp marcat pentru unii de amintiri neplăcute, de concluzii dezamăgitoare ori de informațiile referitoare la o relație afectivă care provoacă neliniște. Citește tot Horoscop săptămânal Rac – 30 august – 5 septembrie 2025.

Horoscop săptămânal Leu – 30 august – 5 septembrie 2025

Zodia Leu. Preocupări legate de bunul mers al gospodăriei sau de relațiile de familie puse la încercare de evenimentele recente. Cooperare dificilă cu unele rude care vor respinge orice soluție realistă. Citește tot Horoscop săptămânal Leu – 30 august – 5 septembrie 2025.

Horoscop săptămânal Fecioară – 30 august – 5 septembrie 2025

Zodia Fecioară. Conversații dezagreabile, dialoguri stridente prin ton și conținut; posibile întâmplări neplăcute în timpul unei deplasări, indiferent de mijlocul de transport; vești care nu fac plăcere sau alarmează. Citește tot Horoscop săptămânal Fecioară – 30 august – 5 septembrie 2025.

Horoscop săptămânal Balanță – 30 august – 5 septembrie 2025

Zodia Balanță. În planul muncii, este posibil ca un proiect (angajare, transfer, promovare), care era „gata-gata” să fie dus la bun sfârșit, să se amâne ori să fie blocat sine die. Citește tot Horoscop săptămânal Balanță – 30 august – 5 septembrie 2025.

Horoscop săptămânal Scorpion – 30 august – 5 septembrie 2025

Zodia Scorpion. Luna va traversa casa I a personalității Scorpionilor și le va accentua o stare specială, de la caz la caz, de tristețe, de melancolie, de regret sau de stres afectiv. Citește tot Horoscop săptămânal Scorpion – 30 august – 5 septembrie 2025.

Horoscop săptămânal Săgetător – 30 august – 5 septembrie 2025

Zodia Săgetător. Informații care îi pot lua prin surprindere pe Săgetători; posibilă nevoie de a face pe nepregătite o călătorie, o scurtă deplasare, o vizită. Citește tot Horoscop săptămânal Săgetător – 30 august – 5 septembrie 2025.

Horoscop săptămânal Capricorn – 30 august – 5 septembrie 2025

Zodia Capricorn. Normalitate organică, stare de spirit degajată, disponibilitate pentru activitățile plăcute, care relaxează, compensează stresul, oboseala sau rutina. Citește tot Horoscop săptămânal Capricorn – 30 august – 5 septembrie 2025.

Horoscop săptămânal Vărsător – 30 august – 5 septembrie 2025

Zodia Vărsător. Activitățile socioprofesionale se vor complica cu tot felul de detalii neprevăzute care nu vor putea fi ignorate sau amânate. Griji și emoții pentru parcursul unei activități presărate cu piedici. Citește tot Horoscop săptămânal Vărsător – 30 august – 5 septembrie 2025.

Horoscop săptămânal Pești – 30 august – 5 septembrie 2025

Zodia Pești. Unele formulări sau abordări îi vor indispune pe nativi prin lipsa de realism sau de verticalitate morală și-i vor face să mediteze pe tema slăbiciunilor omenești care modifică o conștiință. Citește tot Horoscop săptămânal Pești – 30 august – 5 septembrie 2025.

