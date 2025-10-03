Citește Horoscop săptămânal Pești. Previziuni pentru perioada 4 – 10 octombrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Pești.

Horoscop săptămânal Pești – 4 – 10 octombrie 2025

Între 4 și 6 octombrie, Peștii vor fi ființe plăcute, agreate de cei din jur dar asta nu le va fi de folos în relațiile parteneriale unde se luptă, de mai mult timp, „cu umbrele” sau, de la caz la caz, cu „morile de vânt”, nereușind să ajungă la o rezoluție.

Acum, au parte, din nou, de opozițiile și blocajele de la planeta Saturn, care, o dată revenită în zodia Peștilor, a reactivat o serie de aspecte relaționale nesoluționate la vremea când planeta a trecut în Berbec; prezentă din nou în zodia Peștilor în care s-a aflat, în ultimi trei ani, ea face o revizie a tuturor aspectelor de viață personală care nu au fost epuizate, care sunt rezolvate parțial ori care nu au fost suficient de bine înțelese din perspectiva lecției de viață ce trebuie însușită înainte ca ea să părăsească, definitiv, acest semn.

Iar relațiile parteneriale sunt, în acest moment, un astfel de sector „tulbure”. Între 6 octombrie, după ora 07:08′, și 8 octombrie, teme financiare, probleme curente legate de plăți care consumă timp, impun rezistență nervoasă mai ales că Luna Plină, din 7octombrie, se va reflecta în casa a II-a a banilor câștigați prin efort personal.

Pe 6 octombrie, Mercur va intra în zodia Scorpionului și, până pe 12 decembrie, va solicita sectorul învățăturii superioare, al universului de idei, concepte, atașamente și pasiuni pentru un domeniu de studiu, de viață sau de activitate. Nu toate vor oferi clipe de entuziasm pentru că nativii, vor nu vor, vor trebui să le trieze și să facă ordine în lumea lor de convingeri despre lume și viață, pentru a putea progresa și a se adapta provocătorilor prezente.

Între 8 octombrie, după ora 08:13′, și 10 octombrie, dimineața, univers interior bântuit de nemulțumiri, revolte mute și contestări consumate la nivel sufletesc. Din 10 octombrie, după ora 08:12′, legături cu familia din care provin (vizite, corespondență, timp petrecut împreună).

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

