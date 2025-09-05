Citește Horoscop săptămânal Pești. Previziuni pentru perioada 6 – 12 septembrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Pești.

Horoscop săptămânal Pești – 6 – 12 septembrie 2025

Luna va face o opoziție cu Venus în casa a VI-a a bolilor curente, angajând sistemul cardiovascular și sistemul nervos central și periferic, dar nu va fi o mare provocare, pentru că planeta Venus va funcționa ca un scut protector.

Între 6 septembrie, după ora 18:55′, și 8 septembrie seara, casa I a personalității Peștilor și casa a VII-a a relațiilor personale se vor afla sub influența Lunii Pline, în Pești, din 7 septembrie.

Pentru că ea se va asocia cu o eclipsă totală de Lună și se va produce în conjuncție cu Sensul vieții, asupra acestor nativi, care vor fi vedetele zodiacului, se va exercita un cumul de influențe de intensități și profiluri astrale diferite care le vor solicita trupul, sufletul, spiritul și mintea. Va fi un moment al deciziilor importante și al lămuririlor esențiale referitoare la ce ar trebui să facă Peștii de-acum încolo în plan personal și partenerial (asocieri, căsătorie, contracte și alte gesturi de integrare a lor într-un grup).

Între 8 septembrie, după ora 21:37′, și sfârșitul zilei de 10 septembrie, provocări bănești (restanțe care trebuie onorate) a căror amânare nu este o soluție. E bine ca nativii să aibă determinarea necesară pentru a duce lucrurile la bun sfârșit. Între 10 septembrie, după ora 23:04′ și 12 septembrie, comunicare șubredă. Peștii vor fi marcați de opoziția Nodului Sud al Vieții, a lui Mercur și a Soarelui la casa I a identității lor și vor trăi momente obositoare, exasperante sau destabilizatoare în funcție de modul de viață pe care îl au.

Multe dintre idei, trăiri, sentimente, imagini, reprezentări, păreri și impresii vor începe să îi scoată din sărite, șubrezindu-le rezistența nervoasă, făcându-i agasați, plictisiți, depășiți de evenimentele care vin spre ei într-un fel agresiv și obligându-i să se izoleze pentru a-și păstra libertatea de gândire, independența, trăirile și sentimentele nealterate de provocări.

