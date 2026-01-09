Citește Horoscop săptămânal Rac. Previziuni pentru perioada 10 – 16 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Rac.

Horoscop săptămânal Rac – 10 – 16 ianuarie 2026

Între 10 și 11 ianuarie la prânz le va fi greu nativilor să mențină pacea în familia din care provin; provocările, de importanță diferită, vor veni constant, alterând starea de spirit a tuturor.

Între 11 ianuarie, după ora 12:56′, și începutul zilei de 14 ianuarie, Racii vor trăi în paradigma care îi face speciali în zodiac: hipersensibili, emotivi, introvertiți, exagerând și retrăgându-se în carapacea lor de singurătate sau tăcere, abordând un aer supărat, dar nerostind cu voce tare ceea ce îi deranjează; în principal, cel mai tare îi va supăra relația cu o persoană dragă lor. Comportament atent la detalii; neîncredere și îndoială în relațiile sentimentale.

Un prieten ar putea să se poarte bizar, contrazicându-se, derobându-se de o obligație sau declinând prezența lor la o activitate comună, dinainte programată, iritându-i pe nativi prin lipsa lor de respect și de seriozitate. Între 14 ianuarie, după ora 1:34′, și 16 ianuarie după prânz, posibilă discretă tulburare organică legată de fiziologia membrelor inferioare, de sistemul arterial ori de funcțiile hepatice.

În alt plan, situații neplăcute, evenimente nefericite la locul de muncă. Din 16 ianuarie, după ora 13:47′, uriașă motivație astrală în desfășurare întreaga săptămână, care va atinge apogeul pe 18 ianuarie, când în acest sector se va produce faza de Lună Nouă în Capricorn, sădind marcaje în relațiile parteneriale.

Cele cinci planete din Capricorn se vor afla în opoziție cu Jupiter, și el șubred prin retrogradare, și vor zdruncina niște principii și convingeri, doar că, atenție!, motivația lor va fi una subiectivă, prost înțeleasă sau deformată de împrejurările colaterale (constrângeri, presiunea momentului). Așteptați să treacă acest „front atmosferic”. Nu luați decizii cu impact direct sau chiar indirect asupra profesiei, carierei sau funcției dvs. până nu vă lămuriți despre ce e vorba.

