Horoscop săptămânal Rac – 13 – 19 septembrie 2025

Între 13 și 15 septembrie, frecvente schimbări de dispoziție interioară; gândurile „trecătoare” vor deveni deranjante, pentru că nativii nu se vor putea fixa lesne pe o idee și se vor concentra cu greutate.

Între 15 septembrie, după ora 3:30′, și dimineața zilei de 17 septembrie, Luna va tranzita zodia Racului în care se va „simți bine”, pentru că va fi în domiciliu și își va putea etala virtuțile astrale necesare nativilor care vor fi în formă pentru că vor intra într-o rezonanță pozitivă atât cu Luna (psihic, spirit, suflet), cât și cu Jupiter, în tranzit prin zodia lor și, implicit, prin casa I a personalității lor, care le va asigura protecția.

Între 17 septembrie, după ora 8:20′, și 19 septembrie după-amiază, efort de a întâmpina o veste sau o situație de natură financiară cu demnitate, cu echilibru și cu capacitatea de a reacționa adecvat pentru rezolvarea ei. Pe 18 septembrie, Mercur va intra în zodia Balanței și, până pe 6 octombrie, va tranzita sectorul treburilor casnice și al relațiilor de familie, unde va tempera niște animozități și-i va readuce pe cei implicați într-o dispută la „sentimente mai bune”.

Între 18 și 19 septembrie, el va face o conjuncție cu Soarele, opoziții cu Saturn și Neptun și un Trigon Regal, împreună cu Pluton și Uranus, ceea ce îi va conferi o versatilitate greu de estimat în sectoarele mai puțin reactive (casa a IV-a a familiei, a VIII-a a banilor și a bunurilor și a XII-a a trecutului, a necunoscutului și a universului interior) prin informații, vești, comentarii, relațiile interumane.

Din 19 septembrie, după ora 15:23′, atitudine lucidă, pragmatică, în relația cu o instituție, cu o problemă administrativă sau pedagogică; plus de șanse în cadrul unor dialoguri grație planetei Venus, care, din 19 septembrie, va tranzita zodia Fecioarei și, până pe 13 octombrie, va crea oportunități de a afla informații utile la timpul potrivit.

