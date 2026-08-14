Citește Horoscop săptămânal Rac. Previziuni pentru perioada 15 – 21 august 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Rac.

Horoscop săptămânal Rac – 15 – 21 august 2026

Pe 15 august, dezinteres pentru comunicare cu orice preț; nevoie de asimilare a unor cunoștințe, de reevaluare a lor, pentru o mai bună înțelegere a operării cu noțiunile și datele cu care nativii au intrat în contact.

Între 15 august după-amiaza, după ora 0:46′, și miezul nopții de 18 august, Racii vor face efortul de a instaura sau păstra armonia în relația cu familia din care provin. Preocupări legate de amenajarea spațiului de locuit. Între 18 august, după ora 0:46′, și dimineața zilei de 20 august, hipersensibilitate, atașamente puternice, gelozie, neîncredere, control, nevoie de confirmare permanentă a unor sentimente.

Cvadratura între Neptun și Marte, din 17 și 18 august, va pune într-o ecuație specială probleme personale (identitate, idealuri, împlinire, eșecuri, proiecte) și profesionale sau sociale, accentuând ambiția, dorința de „a ieși din matca” vechilor obiceiuri, de a acționa hotărât, de a nu mai renunța sau abandona un proiect.

Între 20 august, după ora 11:30′, și 21 august, discrete stări organice neplăcute; unii nativi se pot confrunta cu tensiune arterială ridicată. Posibile discuții pe ton ridicat, neprincipiale, la locul de muncă. Pe 21 august, planeta Venus va face opoziție cu Saturn, la 14°, pe direcția Balanță/Berbec, interesantă prin ineditul rarității ei (ultima dată, un aspect similar s-a petrecut pe 29/30 octombrie 1996), ceea ce înseamnă că o problemă majoră de viață profesională sau familială se va încheia în preajma acestei date prin epuizarea ultimelor resurse astrale; aspectul îi privește pe cei care aveau la acea dată peste 21 de ani sau pe cei mai tineri care se pot confrunta cu probleme existențiale de-acum până în aprilie 2028.

Relația armonică (minoră) Pluton sextil Neptun va funcționa între 18 august și 28 septembrie, timp suficient pentru a repara o pierdere bănească sau pentru a compensa, prin succes, un pas înapoi financiar.

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