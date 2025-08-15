Citește Horoscop săptămânal Rac. Previziuni pentru perioada 16 – 22 august 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Rac.
Horoscop săptămânal Rac – 16 – 22 august 2025
Pe 16 august, posibilă consolidare a unei relații de prietenie care funcționa oarecum „la distanță”, prin corespondență sau cu pauze mari între întâlnirile personale; acum, cei născuți în zodia Racului vor căpăta încredere într-o persoană de care nu erau foarte apropiați, drept care nici nu ajunseseră cu acea persoană la implicarea în activități comune ori în discuții cu o doză sporită de sinceritate și de (presupusă) încredere.
Între 16 august, după ora 19:01′, și seara zilei de 18 august, univers interior plin de idei, de inspirație; preocupări legate de o schimbare în viața personală, dar și nevoia de a înțelege motivația unor evenimente.
Între 18 august, după ora 22:05′, și începutul zilei de 21 august, Luna va străbate zodia Racului, pe care îl guvernează; va fi o Lună puternică, plină de har și daruri ascunse, pe care le va dărui celor care s-au născut în acest semn și care se vor simți în largul lor, mai ales că, deși nu mai formează o conjuncție, ca săptămâna trecută, cei doi Benefici, Jupiter și Venus, în tranzit prin casa I a personalității lor, vor lucra în continuare pentru bunăstarea și norocul sau protecția nativilor.
Între 21 august, după ora 2:05′, și 22 august, posibilă discuție aprinsă pe teme bănești (plăți, datorii, cumpărături) cu o persoană particulară sau cu reprezentantul unei instituții căruia un nativ i se adresează pentru a semnala o eroare, a cere o explicație sau a solicita să i se facă dreptate prin arbitrajul lor oficial.
Pe 22 august, Soarele va intra în zodia Fecioarei și, până pe 22 septembrie, va tranzita casa a III-a a învățăturii, a studiilor și a examenelor de tot felul, a dialogurilor cu frații, vecinii sau necunoscuții în împrejurări ocazionale. Funcția lui va fi una de temperare a exceselor și de recurgere constantă la răbdare, logică, adevăr, metodă și obiectivitate, ceea ce le-ar putea atrage nativilor simpatia celor din jur.
Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.