Horoscop săptămânal Rac – 20 – 26 septembrie 2025

Între 20 și 22 septembrie, dialogurile, întâlnirile în circumstanțe obișnuite (ședințe, întruniri), schimburile de impresii cu vecinii sau cunoscuții ocazionali (tovarăși de călătorie, de excursie) pot conține elemente importante, utile prin precizia și corectitudinea ideilor și informațiilor vehiculate sau prin onestitatea sfaturilor și a avertismentelor formulate de persoanele cu care nativii discută în contextul fazei de Lună Nouă, în Fecioară, din 21 septembrie, care se va produce, în acest an, în același semn zodiacal, pentru a doua oară, ceea ce va da acestui sector al hărții natale a Racilor o semnificație aparte.

Între 22 septembrie, după ora 00:41′, și 24 septembrie, la prânz, viața de familie va căpăta alte valori și va oferi alte satisfacții grație intrării Soarelui, în ziua de 22 septembrie, în zodia Balanței; până pe 23 octombrie, acesta va da o vigoare aparte relațiilor interumane, deciziilor și modului de viață (în comun sau separat) pentru că, în acest răstimp, nativii și rudele ori părinții lor se vor lămuri și vor lua hotărâri pe teme importante de viață, activitate și proiecte în beneficiu comun. Posibile împăcări.

În ziua de 22 septembrie, planeta Marte va intra în zodia Scorpionului și, până pe 4 noiembrie, își va revărsa influența în sectorul vieții afective, al relațiilor sentimentale sau al relațiilor părinților – Rac cu copiii lor.

Tranzitul va răscoli nemulțumirile mai vechi și va accentua ostilitățile și reacțiile negative, mai ales că, la un moment dat, între 22 și 28 octombrie, el va face o conjuncție cu Luna Neagră care va accentua stările conflictuale și comportamentele vinovate.

Între 24 septembrie, după ora 12:01′, și 26 septembrie, exces de afectivitate, sensibilitate accentuată, reacții disproporționate, exagerări subiective, reacții la tristețe, la supărare sau provocate de alte motive (o suferință organică, un necaz profesional).

