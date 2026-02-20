Citește Horoscop săptămânal Rac. Previziuni pentru perioada 21 – 27 februarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Rac.

Horoscop săptămânal Rac – 21 – 27 februarie 2026

Între 21 și începutul zilei de 22 februarie, schimbare de situație în cariera unor nativi pe fondul unor transformări (restructurări) la nivelul instituției unde aceștia lucrează: schimbări de orar, de volum de muncă ori asumare de responsabilități.

Între 22 februarie, după ora 1:31′, și zorii zilei de 24 februarie, evoluție normală a relațiilor de prietenie; unele atașamente se pot consolida pe fondul unui eveniment care va pune în evidență calitățile unei persoane apropiate pe care nativul le va prețui și care îl vor convinge să-i acorde aceluia încredere. Între 24 februarie, după ora 4:29′, și dimineața zilei de 26 februarie, unele persoane se pot autoobserva, sesizând o instabilitate în gândirea și acțiunea lor.

Uneori, poate fi vorba de o acumulare de sarcini la serviciu sau în viața personală, al căror termen-limită se va suprapune, transformându-le pe toate în urgențe. Între 26 februarie, după ora 7:11′, și 27 februarie, Luna va tranzita casa I a personalității celor despre care vorbim și, plasându-i în domiciliu, va fi și mai puternică, avantajându-i pe nativi prin amplificarea calităților acestora, care vor fi într-o formă bună din punct de vedere ideatic, psihic, mental sau sufletesc.

De altfel, ei vor dezvolta activități care vor simți că le alimentează universul de idei și preocupări speciale, culturale, religioase, că le „dau aripi” și le permit să aibă soluții și opinii apreciate de cei din jur. Mai complicată se arată a fi casa a X-a a puterii, a carierei și a succesului, unde Racii vor întâmpina blocaje venite de la mecanismele instituționale, dar și de la opoziția sau lipsa de înțelegere și solidaritate a colegilor, superiorilor sau celor cu care se confruntă în plan socioprofesional.

Pe 27 februarie, Mercur va intra în mișcare aparent retrogradă și, până pe 21 martie, le va permite să-și revizuiască un plan de viață sau un proiect profesional.

