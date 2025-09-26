Citește Horoscop săptămânal Rac. Previziuni pentru perioada 27 septembrie – 3 octombrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Rac.

Horoscop săptămânal Rac – 27 septembrie – 3 octombrie 2025

Între 27 și 29 septembrie la prânz, stare de sănătate inegală (schimbări bruște ale stării de spirit, oboseală trecătoare, ambalări și enervări de moment).

Discuții pe teme juridice, financiare (salariale) sau profesionale la locul de muncă la care nativii, chiar dacă vor participa, nu se vor implica direct cu soluții și propuneri, preferând să aștepte apropierea unei decizii finale. Asta nu înseamnă însă că ecoul discuțiilor și al argumentelor invocate nu-i va afecta.

Între 29 septembrie, după ora 12:55′, și 1 octombrie seara, relațiile parteneriale vor fi amânate, blocate sau reduse la strictul necesar. Niciuna dintre părți nu va avea chef să poarte discuții pe teme ce nu mai suportă amânarea, pentru că ei nu vor fi lămuriți în forul interior pentru că rezoluțiile de până acum li se par neconcludente.

Între 1 octombrie, după ora 22:52′, și 3 octombrie, stare de spirit neliniștită ori de câte ori nativii se apropie cu gândul de o temă financiară sau patrimonială, fie ea și mai puțin complicată, dar pentru care nu au starea de spirit necesară să o abordeze corect și metodic, de unde și unele răspunsuri posibile cam „fanteziste” date preopinenților sau tentative de a le amâna prin glume și ironii ce sugerează dorința celor născuți în zodia Racului să se detașeze de acel subiect. Atenție la disputele care s-ar putea naște în cadrul unei conferințe, emisiuni TV, ședințe care-i vor pune pe nativi într-o lumină defavorabilă.

A se evita disputele, replicile „acide”, pariurile și susținerea ambițioasă, dar fără argumente a ideilor și afirmațiilor formulate în acel context. Dialoguri neinspirate pot avea loc, în aceeași perioadă, între nativi și unul sau mai mulți membri din familia din care provin ei (părinții). Atmosferă încărcată de nemulțumiri și amintiri neplăcute, trezite la viață de o situație similară celei din trecut în sectorul relațiilor sentimentale.

