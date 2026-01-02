Citește Horoscop săptămânal Rac. Previziuni pentru perioada 3 – 9 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Rac.

Horoscop săptămânal Rac – 3 – 9 ianuarie 2026

Între 3 și 4 ianuarie, după-amiaza, Luna va traversa zodia Racului, aflându-se pe 3 ianuarie, în postura de Lună Plină ceea ce va constitui un reper important pentru nativii acestui semn care vor trăi un moment astral important pentru vocația construcției de sine care le va oferi șansa unor dezvoltări subtile în plan personal.

Efectele acestei Luni Pline vor fi preluate, întreaga săptămână, de Soarele, Marte și Venus, care vor alcătui o triplă conjuncție, la grad perfect, înaintând cu câte un grad pe zi (16°, 17°, 18°, 19° și 20° Capricorn), până pe 10 ianuarie, când vor face o opoziție la grad perfect cu Jupiter, la 20° Rac; de aceea, nativii trebuie să fie atenți la felul în care această tensiune se va resimți, la sfârșitul răstimpului analizat, pe direcția casei I a personalității și a VII -a a relațiilor parteneriale.

Nu sunt excluse despărțirile dramatice sau definitive. Tot pe 3 ianuarie, Kiron va reveni la mișcarea directă și va relua secvențele de viață sau de gândire și decizie petrecute în preajma datei de 31 iulie 2025, în sectorul profesiei, al carierei, al succesului sau al imaginii publice pe care vor trebui să le gestioneze cu reticență.

Între 4 ianuarie, după ora 15:44′, și 6 ianuarie, după-amiaza, mecanisme astrale modeste care vizează banii, prietenii și/sau împrumuturile, combinarea lor fiind neindicată prin evoluția previzibilă spre un conflict.

Între 6 ianuarie, după ora 18:57′, și începutul zilei de 9 ianuarie, context astral mai puțin relevant pentru deplasări și comunicare sau circulația informațiilor. Din 9 ianuarie, după ora 02:26′, va opera o Cruce Cardinală care va lega casa I a personalității, de a casa a IV-a a familiei din care provin nativii, de cea a VII-a a relațiilor parteneriale și a X-a a carierei, între care se vor crea bariere, blocaje sau influențe încărcate de negativism. A se evita orice inițiativă în aceste sectoare.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE