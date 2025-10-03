Citește Horoscop săptămânal Rac. Previziuni pentru perioada 4 – 10 octombrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Rac.

Horoscop săptămânal Rac – 4 – 10 octombrie 2025

Între 4 și 6 octombrie, îndoieli cu privire la impresiile și convingerile nativilor anterioare confruntării lor cu realitatea; o serie de reguli, de noutăți care au intrat în vigoare, de interese, strategii și de comandamente de ultim moment va schimba profilul unei inițiative sau al unei activități în care Racii se implicaseră cu entuziasm și real interes.

Acum, spre ei vor veni tot mai multe știri și comentarii pe marginea respectivului subiect care îi pot destabiliza, dar care nu-i vor face să renunțe la acele premise de ordin socioprofesional, să se dezică de unele atașamente, ci doar să le privească critic, circumspect ori chiar cu scepticism până la decizia finală.

Între 6 octombrie, după ora 7:08′, și 8 octombrie, sectorul vieții profesionale și al carierei sau al afirmării și al succesului va trece prin provocările lansate de Luna Plină în Berbec, din 7 octombrie, care nu vor fi tocmai ușoare. Unele vor pune piedici și vor amplifica niște ostilități, altele vor genera discuții lipsite de sens (capricii, mofturi, ambiții, vanități) ale unor superiori sau supervizori cărora nativii cu greu se vor abține să nu le dea o replică drastică.

Pe 6 octombrie, Mercur va intra în zodia Scorpionului, pe care o va părăsi definitiv, pe 12 decembrie, răstimp în care planeta comunicării va solicita sectorul vieții sentimentale, al emotivității, al creativității artistice și al legăturii părinților Rac cu copiii lor.

Între 8 octombrie, după ora 8:13′, și 10 octombrie dimineața, relațiile personale bazate pe simpatie, încredere și comuniune sufletească vor fi răscolite de tranzitele momentului; Racii vor face un efort de stabilitate și de bună înțelegere cu cei apropiați lor. Din 10 octombrie, după ora 8:12′, noian de gânduri, raționamente, analize fără ca prin asta nativii să ajungă să se stabilizeze într-o opinie; amalgam de trăiri, impresii și reacții trecătoare.

