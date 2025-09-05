Citește Horoscop săptămânal Rac. Previziuni pentru perioada 6 – 12 septembrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Rac.

Horoscop săptămânal Rac – 6 – 12 septembrie 2025

Pe 6 septembrie, unele persoane care se confruntă cu probleme financiare sau patrimoniale pot imagina soluții uneori plauzibile, alteori fanteziste. Până să fie puse în aplicare, indicat este ca acestea să fie analizate în mod realist și să se păstreze ideea de bază, mai ales în contextul unei abordări juridice indispensabile rezolvării ei.

Între 6 septembrie, după ora 18:55′, și 8 septembrie seara, cele două case ale comunicării și învățăturii ori ale formării profesionale prin studii aprofundate vor fi marcate de Luna Plină în Pești, din 7 septembrie, asociată cu o eclipsă totală de Lună, ceea ce va intensifica efectele acestei ipostaze astrale mai ales în sectorul casei a IX-a a studiilor superioare și a relațiilor cu străinătate.

Situații inedite, motivații nebănuite, parcursuri instituționale dificile, dar atrăgătoare sau provocatoare prin miza ridicării ștachetei foarte sus, ceea ce i-ar propulsa pe Raci în zona unei elite universitare sau doctorale. Deplasări și dialoguri imprevizibile.

Între 8 septembrie, după ora 21:37′, și sfârșitul zilei de 10 septembrie, agitație și solicitare intensă în plan profesional; tensiuni între nativii și superiorii sau colaboratorii lor. Între 10 septembrie, după ora 23:04′, și 12 septembrie, relații stabile, dar oarecum marginale sau limitate de către nativi care vor fi solicitați, în acest răstimp, de alte sectoare de viață și activitate.

Aproape întreaga săptămână va opera un Trigon regal la gradele 18°/19° susținut de Jupiter, prezent în casa I a personalității celor născuți în zodia Racului, de Sensul vieții (în casa studiilor înalte) și de Luna Neagră (marcaj negativ în zona emoțiilor și a sentimentelor). E bine ca nativii să știe despre ce e vorba și să identifice aceste influențe pentru a nu se lăsa duși de valul unor percepții subiective, inconsistente sau chiar negativiste în aprecieri, opțiuni și decizii.

